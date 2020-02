La Juventus tente Man Utd pour Pogba; Chelsea veut 23 millions de livres sterling

Date de publication: dimanche 16 février 2020 9:18

Manchester United est dans l’impasse avec la Juventus à propos de la valorisation de Paul Pogba, tandis que Chelsea prévoit un autre swoop passionnant – le tout dans le dernier Paper Talk.

JUVE OFFRE MAN UTD DEUX ÉTOILES POUR POGBA

La Juventus se prépare à offrir à Manchester United un forfait de 125 millions de livres sterling comprenant Aaron Ramsey et Adrien Rabiot dans le but d’apporter Paul Pogba retour à Turin, selon les rapports.

Pogba est resté une figure de division à Old Trafford depuis son retour au club de la Juve en 2016, le Français n’ayant pas pu montrer son meilleur talent au cours des dernières saisons.

Le milieu de terrain est depuis longtemps lié à un retour en Italie avec la Juve, tandis que les géants espagnols du Real Madrid seraient également intéressés.

Selon Gazzetta dello Sport (via le Daily Mail), l’intérêt de la Juve pour Pogba n’a pas faibli et leur dernière offre pour le joueur de 26 ans comprend Rabiot et Ramsey et s’élèvera à 125 millions de livres sterling avec les salaires.

Les deux n’ont pas réussi à égaliser les places régulières du côté de Maurizio Sarri après des mouvements du Paris Saint-Germain et d’Arsenal, respectivement, et Sarri serait ouvert au départ de la paire.

Avec l’offre de la Juventus fermement sur la table, cependant, le Sunday Mirror affirme que United veut 130 millions de livres sterling pour Pogba, qui a souffert d’un manque de temps de jeu cette saison en raison de blessures.

On dit que United souhaite décharger Pogba avant le coup d’envoi de l’Euro 2020, car il cherche à disposer de fonds pour ses dépenses d’été.

Lire la suite: Man Utd invité à signer Ramsey

ET LE RESTE

Chelsea prépare un déménagement d’été pour le milieu de terrain de l’Inter Milan Matias Vecino, qui est évalué à 23 millions de livres sterling (Sunday Express)

Les stars de l’équipe première de Manchester City se sont entretenues vendredi avec le directeur général du club, Ferran Soriano, moins d’une heure après que l’UEFA a banni l’équipe de Pep Guardiola de la Ligue des champions (Sunday Telegraph)

Les clubs de Premier League craignent de devenir des “dommages collatéraux”, la saison risquant de se terminer dans l’incertitude alors que la ville se bat avec le Tribunal arbitral du sport pour annuler la décision de l’UEFA (Sunday Telegraph)

Le Real Madrid se prépare à profiter de la situation de la ville en soumettant une offre de 180 millions de livres sterling pour Raheem Sterling (dimanche dimanche)

Si Guardiola part, l’ancien patron de Tottenham, Mauricio Pochettino, est prêt et attend de prendre la relève au stade Etihad (dimanche dimanche)

Le patron de l’Inter Milan, Antonio Conte, envisage un mouvement estival pour l’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang (Sunday Mirror)

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, est impatient de voir l’arrière gauche d’Arsenal Kieran Tierney après avoir travaillé avec l’Ecossais pendant son mandat celtique (90min)

Manchester United a les yeux rivés sur trois signatures anglaises – Max Aarons et Todd Cantwell de Norwich ainsi que Declan Rice de West Ham (Mail on Sunday)

Le patron d’Aston Villa, Dean Smith, est prêt à augmenter le salaire de Jack Grealish dans le but de conjurer les intérêts de United (Sunday Mirror)

Tottenham aurait pu signer Grealish pour seulement 6 millions de livres sterling à l’été 2018 (Dimanche dimanche)

L’agent de Paul Pogba, Raiola, s’est de nouveau exprimé, déclarant qu’il ne serait pas “impossible” pour le milieu de terrain de revenir à Turin cet été (Sunday Telegraph).

Le vice-président du Sporting Lisbon, Francisco Salgado Zenha, affirme que United a payé les cotes pour Bruno Fernandes (Sunday Mirror)

Luke Shaw a admis que les stars de United avaient trahi Ole Gunnar Solskjaer et les fans cette saison (Sunday Mirror)