La Lazio a battu Gênes et a été escortée en Serie A »Pressfootball

Dimanche 23 février 2020

La Lazio est toujours sur une lancée et a obtenu sa troisième victoire consécutive en Serie A après avoir battu Gênes par un serré 3-2, bien que dans le rôle, ils étaient de solides dominateurs du match. La victoire a laissé le casting romain comme la seule escorte de la série A, jusqu’à un point de la Juventus.

Le set de la capitale a visité Gênes le jour 25 et a continué à récolter trois en Serie A. La Lazio a commencé en avantage et a su profiter de leur domination et malgré l’assaut des locaux à la fin, ils ont réussi à l’emporter 3-2.

La Lazio est entrée dans le match dès la première minute et la preuve en est qu’ils ont réussi à ouvrir le score à 2 ′ après l’action de Felipe Caicedo qui s’est soldée par le but d’Adam Marusic. En seconde période, Ciro Inmobile (51 ′) a lancé le 2-0 à un tir du centre de la surface.

Gênes a réagi et a obtenu le rabais dans les 57 ′ grâce à Francesco Cassata, mais la distribution romaine n’a donné aucun répit et a augmenté la différence avec Danilo Cataldi à la 71 ′ minute.

À la fin du temps réglementaire, le «rossoblu» a marqué la finale 3-2 avec un tir de pénalité que Domenico Cricito a exécuté après que le VAR a confirmé une infraction dans la zone par Manuel Lazzarri.

La victoire a laissé la Lazio à la deuxième place du classement avec 59 points, dont un de la Juventus, leader du championnat. Gênes ne décollait toujours pas et la dix-huitième place était encore plus compliquée dans la zone de relégation, ajoutant 22 unités.

