La Lazio attaque Cristiano Ronaldo

La Lazio a été l’équipe la mieux placée cette saison pour briser l’hégémonie de la Juventus en Serie A. Le rêve du Scudetto stagne pour le moment en raison du coronavirus, ce qui peut faire la différence une fois les compétitions terminées.

04/11/2020

Agir à 19h53

CEST

SPORT.es

En ce sens, l’équipe céleste a été l’une des plus réticentes à prolonger les mesures décrétées par le gouvernement et à reprendre la formation le plus rapidement possible. Quelque chose qu’il a également critiqué que d’autres joueurs de Serie A puissent faire, comme Cristiano Ronaldo.

“Les joueurs de la Lazio sont restés à la maison, mais au lieu de cela, j’ai vu qu’au Portugal, ils montraient de merveilleuses images de Cristiano Ronaldo s’entraînant sur un terrain de football. D’autres formés tranquillement à l’étranger, nous ne pouvions pas“a déclaré le directeur de la communication du club, Arturo Diaconale, sur” Radiosei “, se référant à des images de l’entraînement portugais dans un stade de Madère.

Malgré cela, Diaconale a voulu souligner que l’attaque n’était pas à un niveau personnel, mais sur le traitement inégal: “Je pense qu’il a bien fait, les athlètes professionnels devraient rester actifs, mais ceux qui sont restés en Italie n’avaient pas cet avantage“

En outre, le responsable du club italien a souhaité exprimer son opposition à toutes les critiques reçues concernant sa proposition de reprendre l’entraînement fin mars “la Lazio mérite plus de respect. Il y a une blessure constante contre nous”.