La Lazio est toujours plus en tête des records: elle est dans le top 10 des séquences positives de Serie A | Primapagina

Avec sonles 21 résultats utiles consécutifs dans la ligue, La Lazio a établi plusieurs records: 1) Elle est revenue à la première place du classement 20 ans après la dernière fois; 2) Devenir – avec la défaite du Liverpoool – le club avec la plus longue séquence invaincue d’Europe (le Bayern Munich et Vérone sont très loin de 9 matchs utiles) et 3) Il est entré dans le top 10 des plus longues rayures positives de l’histoire de la Serie A. C’est précisément ce dernier aspect que nous voulons analyser ici. Des escadrons légendaires apparaissent dans le top 10, ainsi que certains inattendus (pour plus de commodité à la fin de la pièce, il y a le top 10 du schéma).

La séquence la plus extraordinaire appartient au Milan de Capello au début des années 90, dans la décennie qui a vu la transition de Sacchi à Don Fabio sur le banc. Pensez-vous que la séquence englobe trois championnats, c’était encore à l’ère des deux points vers la victoire. Et donc: le dernier jour de 1990-91 (0-0 avec Parme) dans l’année qui a vu la Sampdoria de Vialli et Mancini remporter le championnat, toute la saison 1991-92 (1er championnat Capello) avec 22 victoires et 12 nuls, plus presque tous les championnats suivants (1992-93) avec les invaincus déchaînés par une punition d’Asprilla à San Siro le 21 mars sans toutefois remettre en cause le titre de champion (en fait les Rossoneri l’ont reconquis). Près de deux ans (665 jours pour être précis) imbattable pour les «Invincibles» de Capello, il y avait Seba Rossi, Baresi et Costacurta, Tassotti et Maldini, Rijkaard, Donadoni, les derniers éclairs de Gullit et Van Basten, l’impérissable Massaro. Au lieu de cela, la Juventus de Conte s’est arrêtée à 49 matchs entre mai 2011 et novembre 2012. Le premier Scudetto de la saison 2011-12 arrive sans jamais perdre, puis l’Inter de Stramaccioni – lors du match historique du 3 novembre à la Juventus – interrompra la séquence. Mais il faut dire que Conte – avant de perdre son premier match en tant qu’entraîneur de la Juventus – a réalisé la beauté de 32 victoires et 16 nuls. Le total est de 48. Un manque, oui, car la séquence de 49 résultats hurlants a commencé avec le dernier de Del Neri en 2010-11 (2-2 contre Napoli).

Il faut remonter au milieu des années 1950 pour trouver la troisième équipe du podium, la Fiorentina qui a remporté le Scudetto en 1956. 40 matchs sans jamais perdre. 33 dans l’année du premier tricolore (la première défaite est survenue le dernier jour contre Gênes) et 7 dans le championnat précédent. Tailleurs, Cervato, Chiappella, Montuori, Julinho, Virgili. Noms éternels dans la légende violette. La récente réalisation de Sarri à Naples est certainement pertinente. Entre la saison 2016-2017 et la séquence 2017-2018 de 26 matchs positifs: 4 nuls et 22 victoires, dont 13 consécutives même n’ont pas suffi pour remporter le championnat. Mais nous aimons souligner Pérouse qui clôt le championnat 1978-1979 à la 2e place, derrière Milan qui remportera l’étoile: 30 matchs sans jamais perdre, auxquels il faut ajouter les résultats positifs de l’année précédente et de l’année suivante, confirmant que cette équipe – entraînée par Castagner et avec Frosio et Vannini, Bagni et Casarsa, Ceccarini et Speggiorin – a vraiment fait un petite grande entreprise.

L’Inter de Mancini (2006-2007) s’est arrêté à 33 matchs utiles, la Rome de Liedholm et Falcao (1980-1981) a atteint 30, 28 matches de la bande de Toro di Radice (1976-1977) ). Maintenant La Lazio fait la course sur l’Udinese qui entre la fin de 1954 et septembre 1956 a inscrit 23 matchs sans jamais perdre avec une année entière – 1955 – au nom de l’imbattable. Les Friuliens entraînés par Bigogno et entraînés par la star d’Arne Selmosson – le suédois connu sous le nom de “Raggio di Luna” – en 1954-55 atteignirent la 2e place derrière Milan, mais la joie ne dura pas longtemps: les bianconeri furent rétrogradés au pouvoir à Serie B pour une infraction qui remonte à quelques années plus tôt.

LE TOP 10 IMBATTABLE DE LA SÉRIE A

1. Milan: 58 (26 mai 1991 – 21 mars 1993)

2. Juventus: 49 (22 mai 2011 – 3 novembre 2012)

3. Fiorentina: 40 (24 avril 1955 – 3 juin 1956)

4. Pérouse: 38 (7 mai 1978 – 28 octobre 1979)

5. Inter: 33 (7 mai 2006 – 18 avril 2007)

6. Rome: 30 (30 novembre 1980-22 novembre 1981)

7. Turin: 28 (7 mars 1976 – 28 février 1977)

8. Naples: 26 (4 mars 2017 – 1er décembre 2017)

9. Udinese: 23 (26 décembre 1954 – 16 septembre 1956)

10. Latium: 21 (29 septembre 2019 – 29 février 2020)