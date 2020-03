L’A-League australienne décide de continuer à jouer à huis clos

L’A-League, le principal championnat australien de football, a annoncé lundi qu’elle poursuivrait son activité prévue malgré la menace du coronavirus, qui a deux de ses équipes en quarantaine, bien que leurs matchs se déroulent à huis clos.

16/03/2020

Le à 13:07

CET

L’isolement auquel la troisième place Wellington Phoenix et la dixième place Melbourne Victory doivent être soumises pendant 14 jours a conduit à la possibilité de suspendre la ligueMais la A-League et la Fédération australienne de football (FFA) ont préféré ne pas s’arrêter et étudier la possibilité de restructurer le championnat.

“La FFA a confirmé lundi que le reste de la saison régulière de la A-League et la grande finale de la W-League prévue pour ce week-end se poursuivront, mais que Tous les matchs seront joués à huis clos sans aucun fan autorisé à y assister. Cette politique s’appliquera aux six manches restantes de la saison régulière et sera révisée pour la série finale “, a déclaré la Ligue A dans un communiqué publié sur son site Internet.

Perth Glory a remporté le titre la saison dernière | EFE

L’agence a noté qu’en raison de leur mise en quarantaine obligatoire, les matches impliquant Melbourne Victory et Wellington Phoenix n’auront pas lieu dans les deux prochains jours et qu’ils “seront reprogrammés”, tandis que l’équipe néo-zélandaise “jouera tous ses matchs en Australie pendant le reste de la saison. “

Le président de la Ligue A, Greg O’Rourke, a également reconnu “l’intention de comprimer le reste de la saison” et a plaidé en faveur de la poursuite de la campagne. “Nous pensons qu’avec les faits que nous avons en main, c’est une meilleure solution que de la suspendre et de calculer ce qui va arriver à la situation sanitaire dans les prochains mois”at-il ajouté.

“Le Comité de travail COVID-19 s’est réuni ce dimanche 15 mars pour discuter des derniers développements de COVID-19 et examiner les derniers avis du gouvernement fédéral et du directeur médical. Après un examen attentif et conforme à cet avis, le La FFA rapporte que le football peut continuer à être joué dans toute l’Australie en ce moment “, a déclaré James Johnson, PDG de la Fédération australienne de football (FFA), sur le site Web de l’agence.

Le gestionnaire a indiqué qu’à partir de ce moment, tous les participants doivent “Respectez les directives” qu’ils ont conçues pour les aider “à prendre des précautions supplémentaires et des mesures préventives pour retarder la propagation du COVID-19”.