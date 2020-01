La lecture renforce leur équipe avec la signature d’un talent de milieu de terrain brésilien

Date de publication: jeudi 30 janvier 2020 9:33

Reading a recruté le milieu de terrain brésilien Felipe Araruna pour un contrat de deux ans et demi avec Sao Paulo.

Le joueur de 23 ans, qui est principalement un milieu de terrain défensif mais peut également occuper d’autres postes, est la première signature des Royals de la fenêtre de transfert de janvier.

Le manager Mark Bowen a déclaré: «Felipe ressemble à un jeune talent vraiment brillant qui peut jouer dans deux ou trois positions différentes – arrière droit, sur le côté droit du milieu de terrain et comme milieu de terrain défensif central.

Bienvenue en Angleterre, @f_araruna! 🤝 # ArarunaIsARoyal pic.twitter.com/jQTFUi640b

– Reading FC (@ReadingFC) 30 janvier 2020

«Il a ces qualités brésiliennes – le ballon est son ami. Je lui ai parlé à son arrivée au pays et c’est un enfant intelligent avec une bonne personnalité et son anglais est très bon, ce qui devrait signifier qu’il s’installe bien en Angleterre et fait partie du groupe de première équipe. »

Araruna est entré dans les rangs des jeunes à Sao Paulo et a fait son entrée dans leur première équipe en 2017. Il a repris une autre apparence de haut vol brésilien lors d’un prêt avec Fortaleza.