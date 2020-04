La Lega Pro et le tirage au sort, entre solutions alternatives possibles et chaos à éviter

Hier, le président de la Lega Pro, Francesco Ghirelli, a répondu aux propos du numéro un des Lega B et LND sur la proposition de réforme de la Serie C, qui devait être une communication interne mais qui est ensuite devenue un sujet de débat féroce à l’échelle nationale.

RISQUE ÉLEVÉ ET PROTOCOLE QUE…

En attendant de comprendre de qui provient la fuite, essayons d’analyser la reprise possible de la Serie C. Le premier point à analyser est clairement celui lié à l’application du protocole établi par la Commission médicale de la FIGC, probablement applicable avec difficulté en Serie A et B, mais il n’en va pas de même pour la troisième série de football professionnel italien. Des retraites blindées aux contrôles médicaux répétés plusieurs fois, assurer des mouvements sécurisés pour 60 équipes est une mission improbable, en plus de tout cela s’ajoute la crise économique qui risque de faire exploser plusieurs clubs et de laisser de nombreux enfants dans la rue qui ne peuvent certainement pas compter sur les salaires des millionnaires dans l’élite.

VERS UNE NOUVELLE SÉRIE C?

La lettre de discorde indiquait clairement, étant donné les problèmes actuels, que la Lega Pro envisage sérieusement d’arrêter les championnats. Une proposition articulée sera présentée à l’assemblée du club le 4 mai, l’idée est de sauvegarder autant que possible les entreprises et les verdicts que le terrain avait abandonnés à l’arrêt forcé. Les indications reçues devraient donc conduire à en B le premier classé des trois groupes de Serie C (Monza, Vicence et Reggina), tandis que les relégations resteraient bloquées et les neuf promotions seront garanties par le D pour les seuls leaders de la ligue aux différents tours de la quatrième série. Résultat? Trois groupes de 23 équipes en Serie C la saison prochaine, pas les meilleurs si l’on pense que l’idée du football italien réduit le nombre de clubs professionnels depuis des années, mais l’urgence laisse peu de marge de manœuvre.

DESSIN QUI FAIT DISCUTER

Dans la proposition de Lega Pro, le nœud le plus compliqué à dénouer concerne quatrième équipe qui de C montera à B, 28 équipes dirigeantes et compte tenu de la difficulté à établir un critère univoque il a été décidé d’opter pour un tirage au sort. Une idée qui a déclenché la protestations des présidents du LND et de la Serie B, sans oublier les chiffres l’un des clubs qui se battent pour les playoffs, très prêt à recourir à la justice ordinaire.

ENTRE IDÉES ET NOUVELLES PROPOSITIONS

Au-delà de la polémique qui est une fin en soi, le football italien doit en ce moment nécessairement lancer un signal d’unité qu’il est difficile de voir jusqu’ici à l’horizon. De nombreuses propositions mais les intérêts sont si variés qu’ils risquent de congestionner non seulement le présent, mais aussi l’avenir du sport le plus pratiqué et le plus suivi en Italie. Des propositions alternatives pour la Pro League? Il y a une dissidence parmi les fans et les professionnels, certains ont avancé l’idée de faire ne disputer les éliminatoires qu’aux équipes de la grille qui sont en mesure de suivre les protocoles de sécurité établis pour la Serie A, évidemment basé sur le classement avant l’arrêt. Compte tenu des difficultés économiques actuelles, seuls quelques-uns pouvaient réellement participer, ce qui créerait une inégalité inacceptable. Aussi comme autre hypothèse ça pourrait être récompensé par le meilleur de tous les seconds, sur la base d’un coefficient à établir, ou de loin jouer une finale entre les deux meilleurs finalistes ou encore jouer les séries éliminatoires avec des matches à élimination directe entre ce dernier. Impliquer les troisième et quatrième classifiés semble être une opération compliquée à ce jour, mais ce qui semble évident, c’est que l’option de tirage ne convainc pas.