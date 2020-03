la Lega Pro officialise l’accord

Signal important dans Série C, où l’accord a été conclu entre la Lega Pro et les concédants de droits de télévision, pour la transmission non cryptée de tous les matchs jusqu’au 3 avril.

Les courses seront disponibles en direct en ligne sur la plateforme Eleven Sports, ci-dessous tous les détails dans la note officielle du Lega Pro:

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 3 avril 2020, les matchs de football de Serie C seront disponibles en clair sur la plateforme Eleven Sports. L’accord signé aujourd’hui entre le président de la Lega Pro Francesco Ghirelli et Eleven Sports Italia l’instaure, ce qui donne aux Italiens la possibilité de regarder les matchs de football des 60 équipes de Serie C en streaming gratuit et en direct.

Dans le même temps, la RAI, qui retransmet en direct les matchs de Serie C du report de lundi soir à la télévision, a donné toute sa disponibilité à l’opération. Les portes des stades de Serie C ouvrent au moins pratiquement 17 millions de fans, après les décisions du gouvernement, de suspendre l’accès public jusqu’au 3 avril.

«Nous avons décidé d’apporter une contribution concrète en ce moment délicat de la vie du pays – explique Francesco Ghirelli, président de Lega Pro – dans la phase d’urgence actuelle liée au coronavirus, le sport peut être un outil important pour apaiser les inquiétudes et les peurs que le pays connaît. Le football fait sourire, apaise les tensions et parvient à fédérer les gens dans une passion commune, où physiquement il n’est pas possible d’aller au stade. C’est le football qui est bon pour le pays. “

“Nous avons immédiatement rejoint l’initiative proposée par le président Ghirelli – explique Mattia Baldassarre, directeur général d’Eleven Sports – de rencontrer tous les fans de Serie C qui ne pourront pas soutenir leur équipe au stade en essayant d’aider le plus possible, pour ce que c’est dans nos moyens que la communauté vit un moment de grande difficulté. “

Lega Pro a accepté l’invitation des institutions et, en particulier, du ministre des Politiques du sport et de la jeunesse, Vincenzo Spadafora, pour identifier des moyens de mettre en valeur la valeur sociale du sport en tant qu’outil d’agrégation et d’inclusion.