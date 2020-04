La Lega Pro travaille sur la réforme du C: “Impact sérieux, il faut changer”

L’urgence sanitaire mais surtout économique liée à Covid-19 dans le monde du football aura inévitablement un impact très négatif, notamment du Série C jusqu’à tous les niveaux amateurs.

Un drame sportif annoncé et d’une ampleur historique s’il n’est pas freiné par des mesures valables au niveau fédéral. Pendant ce temps, le Lega Pro, réuni dans les dernières heures du conseil d’administration, a fixé au 4 mai une réunion au cours de laquelle nous parlerons d’un véritable réforme pour Serie C, jugé nécessaire pour endiguer l’effet du coronavirus sur le troisième niveau national de football.

Ci-dessous l’annonce officielle:

18 avril 2020. Le Conseil d’administration Lega Pro, en continuité avec ce qui avait été établi lors de l’assemblée générale des actionnaires du 3 avril, a donné mandat à Président Ghirelli appeler le suivant Assemblée le lundi 4 mai, proche du Conseil fédéral.

la Conseil d’administration, qui s’est réuni hier soir et a fait une vidéoconférence ce matin pour discuter de l’évolution du championnat et portera à l’attention de la prochaine Assemblée la proposition de solution à soumettre au Conseil fédéral.

Lega Pro, par rapport aux autres ligues, a sa propre spécificité et le coronavirus a un impact très grave sur 60 clubs. Les équipes, déjà en difficulté économique et financière avant la propagation du virus, n’ont plus de revenus et risquent de faire défaut.

Cette situation de crise nécessite une confrontation permanente pour trouver une solution pour l’avenir de la Série C.