La Lega Serie A et l’AIC espèrent un retour sur le terrain: les communiqués de presse

Le Conseil des Serie A a déclaré la volonté unanime de conclure la Saison 2019/2020 respecter la volonté du gouvernement et les directives de sécurité.

Le communiqué de presse officiel de la Serie A League

“Le Conseil de la Ligue A, réuni aujourd’hui, a confirmé à l’unanimité son intention d’achever la saison sportive 2019-2020, si le gouvernement l’autorise, dans le plein respect des règles de protection de la santé et de la sécurité. . La reprise de l’activité sportive, dans la soi-disant phase 2, se fera conformément aux indications de la FIFA et de l’UEFA, aux décisions de la FIGC ainsi qu’au respect des protocoles médicaux pour la protection des joueurs et de tous les professionnels “.

Même leAssociation italienne des footballeurs, à travers son site officiel, a confirmé la volonté des joueurs de retourner sur le terrain le plus rapidement possible, toujours en respectant les règles de sécurité.

La sortie officielle de l’AIC

“Le Conseil d’association des associés, en présence du Dr Della Frera (membre de la Commission médico-scientifique de la FIGC), a analysé et réfléchi sur le protocole préparé pour la reprise de la formation des footballeurs professionnels. Certains doutes ont été clarifiés et de nouvelles enquêtes doivent être soumises à la Commission. Comme déjà exprimé dans des situations passées, l’AIC souligne l’importance que les médecins spécialistes garantissent la matière pour garantir les mesures de précaution à mettre en place pour la récupération. La volonté des joueurs est, et sera toujours, de retourner sur le terrain dans les plus brefs délais avec les plus larges garanties de sécurité pour tous les professionnels “.