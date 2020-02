La légende brésilienne Cafu dit que Coutinho devrait rester au Bayern Munich

Philippe Coutinho a du mal à trouver des minutes cohérentes sous Hansi Flick et n’a commencé que deux fois pour le Bayern Munich lors du ruckrunde; une fois en championnat contre Hertha Berlin, puis une fois en DFB-Pokal contre Hoffenheim. Le Bayern a déjà déclaré qu’il ne souhaitait pas activer sa clause de rachat à la fin de son prêt, ce qui coûterait environ 120 millions d’euros.

Le légendaire défenseur brésilien “Cafu” (Marcos Evangelista de Morais) estime toujours que Coutinho devrait rester au Bayern, même s’il ne joue pas autant qu’il le souhaiterait (AZ). Une grande partie du succès de Coutinho, a déclaré Cafu, est basé sur le fait qu’il soit ou non utilisé dans la bonne position. Quand il l’est, Cafu pense qu’il est un joueur de classe mondiale et qu’il est incroyablement efficace.

Je lui conseillerais de rester à Munich. C’est un joueur incroyable. Lorsqu’il est utilisé dans la bonne position, il peut faire la différence.

L’efficacité de Thomas Muller sous Hansi Flick est l’un des éléments clés qui maintient Coutinho sur le banc. Le raumdeuter a été dans une forme fantastique et, malheureusement pour Coutinho, a commencé le plus souvent en tant que milieu de terrain offensif, à la fois central et large. Coutinho préfère une position plus centrale, mais la polyvalence de Muller pour jouer large ou central en attaque fait de lui une option auxiliaire parfaite pour Flick. Coutinho peut, bien sûr, jouer en tant que milieu de terrain offensif, mais Kingsley Coman et Serge Gnabry sont presque de retour au fitness complet en tant qu’ailiers de départ préférés.

Les perspectives de jouer dans un rôle de milieu de terrain plus profond pour Coutinho sont également minces, car flick a montré une préférence pour le triple pivot de Joshua Kimmich, Thiago Alcantara et Leon Goretzka, bien que Goretzka soit parti du banc lors de la victoire 4-1 du Bayern contre le FC Koln . À l’heure actuelle, il est difficile de voir Coutinho reléguer l’un ou l’autre de ces trois joueurs sur le banc avec le système actuel utilisé par Flick. Il reste encore beaucoup de football à jouer cette saison, mais la fortune de Coutinho devrait changer radicalement pour que le club veuille activer sa clause de rachat, en particulier dans le but de signer un (ou plusieurs) de Leroy Sane, Timo Werner ou Kai Havertz.

