La légende brésilienne Taffarel salue la star de Tottenham et Liverpool – HITC

Jose Mourinho et Jurgen Klopp auraient voulu amener le gardien de but de Trabzonspor Ugurcan Cakir en Premier League cet été.

Ugurcan Cakir a un fan sous la forme de la légende brésilienne des gardiens de but Claudio Taffarel, au milieu de spéculations reliant la star de Trabzonspor avec un déménagement à Liverpool et Tottenham Hotspur.

L’équipe de Trabzon espère toujours décrocher son premier titre de Super Lig depuis 1984, malgré la crise sanitaire mondiale qui a interrompu la saison 2019/20 sur ses traces. Mais, comme ils sont sur le point de le découvrir, il y a un inconvénient au succès.

Il se passe à peine une journée de nos jours sans que l’un des actifs les plus précieux de Trabzonspor soit lié à un éloignement important de la Turquie. Le meilleur buteur Alexander Sorloth est apparemment dans le collimateur des plus grands et des meilleurs d’Europe – et il en va de même pour l’homme effectuant l’héroïque à l’autre bout du terrain.

Tottenham devrait déjà revenir avec une offre de 24 millions de livres sterling pour Cakir après avoir rejeté une offre initiale de 18 millions de livres (Fanatik). L’international turc n’est que l’un des nombreux talentueux qui ont récemment été liés à l’équipe de Jose Mourinho, peut-être le reflet des années avancées par Hugo Lloris.

Et si les Spurs tentent Trabzonspor dans une vente, Cakir se rendra en Angleterre avec la bénédiction de Taffarel.

«Je suis les gardiens de but en Turquie. Il y a eu des développements importants dans le football turc en termes de gardien de but ces dernières années », a déclaré à Karadeniz Gazete le héros brésilien de 101 casquettes, qui a aidé les géants de la Samba à se glorifier lors de la Coupe du monde de 1994.

«Je suis le Ugurcan Cakir et je l’aime beaucoup. Il se développera également. »

Liverpool a également été lié à plusieurs reprises ces derniers temps et il y a eu quelques déclarations intéressantes concernant un déménagement potentiel à Anfield. Sinan Bolat a récemment suggéré à Ajansspor que son compatriote international turc était lié à Anfield.

Et, peu de temps avant, le chef du recrutement de Leicester City, Lee Congerton, a été cité par Karadeniz Gazete comme disant que Liverpool avait fait une offre pour les services de Cakir.

Dans d’autres nouvelles, le rapport: le Bayern Munich rejoint la course pour la cible d’Arsenal Thomas Partey