La légende d’Arsenal donne des conseils à son attaquant pour assurer le passage à ses rivaux de Premier League

Date de publication: Vendredi 20 mars 2020 8:35

L’ancienne star d’Arsenal, Paul Merson, a admis qu’il pouvait voir l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang quitter le club de Manchester United.

Aubameyang a hérité du capitaine d’Arsenal cette saison, mais ce n’est pas nécessairement un signe que son avenir à long terme se trouve à l’Emirates Stadium, car avec un peu plus d’un an à son contrat, il continue d’être lié à un éloignement.

Barcelone l’aurait aligné en tant que successeur potentiel de Luis Suarez, mais Aubameyang pourrait en fait rester en Premier League, combler une lacune clé pour ses rivaux Manchester United.

Robin Van Persie a fait le même mouvement à un stade similaire de sa carrière, et le pandit Merson pense qu’Aubameyang serait un choix naturel pour United – même si son motif serait différent de celui du Néerlandais.

“Aubameyang est ce qui manque à Manchester United”, a déclaré Merson à Sky Sports. «Il est un buteur et les buteurs sont inestimables.

«Si vous regardez United et la façon dont ils ont joué contre Manchester City il y a quelques semaines, je pensais qu’ils étaient très, très bons. Vous les avez regardés et avez pensé qu’ils avaient une chance, surtout s’ils pouvaient également mettre la main sur quelques joueurs de plus, en particulier un milieu de terrain créatif.

“Vous ne pouviez pas vous empêcher d’être impressionné par leurs performances et s’ils signaient Aubameyang et qu’ils avaient aussi quelqu’un comme Jack Grealish, sont-ils de grands joueurs? Ils seraient une force majeure, à mon avis.

«Ils crient pour quelqu’un qui va leur marquer 20 à 25 buts, et c’est ce que Aubameyang peut apporter. Il vous obtient 25 buts sans même casser la sueur. Ajoutez un Grealish s’ils peuvent l’obtenir et ensuite vous avez Bruno Fernandes qui joue également derrière un attaquant, Manchester United sera une force majeure.

“Je ne pense pas que vous puissiez dire qu’Aubameyang irait vers l’ambition s’il allait à Manchester United. Il irait pour l’argent parce qu’il a presque 31 ans et ce serait probablement son dernier mouvement.

“Pour le moment, vous ne pouvez pas dire que vous allez à Manchester United et obtenir des trophées garantis. Vous ne pourrez pas garantir à United de gagner quoi que ce soit au cours des deux ou trois prochaines saisons. Ils s’améliorent mais ce ne sont pas des ambitions, c’est l’argent. »

