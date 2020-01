La légende d’Arsenal explique “ l’étrange ” snob des invincibles de Liverpool

Date de publication: Mardi 7 janvier 2020 2:41

Arsenal la légende Paul Merson a soutenu Liverpool pour égaler le record de tous les temps des Gunners de 49 matches sans défaite en Premier League, et est surpris “on n’en parle jamais”.

Leur Victoire 2-0 sur Sheffield United La dernière fois en Premier League a prolongé la séquence invaincue de Liverpool à 37 matches dans le top de l’Angleterre, ce qui les place à seulement 13 de moins que le record établi par l’équipe d’Arsène Wenger en 2004.

Les Reds auront l’occasion d’égaler le record d’Arsenal le 4 avril contre Manchester City au stade Etihad.

Merson pense que Liverpool atteignant ce record est inévitable.

«Je n’ai entendu personne parler de Liverpool s’approchant des 49 invaincus d’Arsenal. On n’en parle jamais, c’est bizarre. Vous le regardez et pensez: «Qui va les battre?», A-t-il déclaré à Sky Sports.

“Vous devez marquer deux ou trois buts pour les battre, et ils ne seront pas battus par une équipe moindre! Ils pourraient être battus par une équipe du top six, à la poussée, mais il n’y aura pas de choc en dessous.

«Leur 49e match serait contre Manchester City à l’Etihad. Sensationnel. Je pense qu’ils sont le seul côté qui puisse les arrêter. Liverpool est plus susceptible d’arriver au 49e match invaincu qu’improbable. Ils pourraient tirer six des huit prochains matchs et toujours gagner la ligue! »

On a ensuite demandé à Merson si l’équipe actuelle de Liverpool était meilleure que la célèbre équipe «invincibles» d’Arsenal en 2003/04 et a déclaré que les Reds obtiendraient un plus gros exploit s’ils traversaient la campagne sans défaite.

«Quand Arsenal est resté invaincu, tout le monde dans la ligue a battu tout le monde. Je ne vois pas cela se produire maintenant. De nos jours, je pense que les meilleures équipes sont de loin, beaucoup plus fortes que les petites équipes. À l’époque, vous pouviez vous rendre au troisième rang de la ligue un mardi soir et être facilement battu.

«Je pense que les petites équipes avaient plus de chances de battre les grands garçons à cette époque que maintenant. Certaines équipes ont joué d’une certaine manière, alors que les équipes jouent de la même façon maintenant. Maintenant, tout le monde essaie de jouer de l’arrière et semble jouer de la même façon.

«Mais si Liverpool reste invaincu, c’est un exploit énorme, et ce sera une plus grande réussite. Arsenal n’a jamais eu de Manchester City à côté d’eux, essayant d’éviter la défaite contre eux deux fois en une saison. »