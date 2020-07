Ligue d’Espagne

La légende de Barcelone rêve de voir Messi et Cristiano ensemble en Italie?

Christian Felipe Amezquita Ortiz

4 juillet 2020 à 17 h 02

L’ancien footballeur a évoqué le départ possible de l’Argentin et a exprimé l’un de ses plus grands rêves.

En dialogue avec le bookmaker ‘Betfair’, Rivaldo, ancien footballeur mythique de Barcelone, s’est exprimé sur le sujet du moment: le possible départ de Lionel Messi de l’équipe Blaugrana.

Le Brésilien s’est éloigné des raisons pour lesquelles Messi voulait quitter le club et a plutôt profité de l’occasion pour exprimer son souhait, et celui de tous les amateurs de football, de voir la star argentine jouer côte à côte avec Cristiano Ronaldo.

« Avec toutes ces spéculations, je pense que certains agents rêvent déjà d’une association Messi-Ronaldo avec la Juventus et de l’impact qu’elle aura sur le monde. Je pense qu’il est temps « , at-il dit.

De plus, il n’a pas hésité à assurer que si le transfert était réalisé, ce serait « quelque chose d’historique, un boom mondial », et que l’équipe italienne « récupérerait rapidement tout investissement ». Et d’ajouter «le coup de pouce qu’ils obtiendraient de la visibilité et du marketing serait absolu. Ce serait historique de les voir jouer ensemble et je suis sûr que de nombreux sponsors de la Juventus aimeraient aider financièrement. »

Pour l’instant, on ne sait rien d’un éventuel intérêt de l’équipe de Turin pour Messi. En ce sens, le seul à être au courant de la situation est Manchester City.