La légende de Leeds explique pourquoi la promotion est si difficile sous Bielsa

Date de publication: Lundi 24 février 2020 8:33

L’ancien milieu de terrain de Leeds Utd, Gary McAllister, a dissipé une raison régulièrement vantée des fréquents effondrements de Leeds et a souligné le fait qu’ils sont le seul club dans une si grande ville comme un facteur derrière leurs luttes.

Les blancs occupent actuellement le deuxième spot de promotion automatique alors qu’ils cherchent à dîner à la table du football anglais pour la première fois depuis 2004.

Le championnat a été une source de chagrin pour les fans de Leeds, cependant, le club cherchant souvent à être promu, seulement pour voir leurs espoirs anéantis au milieu de la seconde moitié de la saison.

Les fidèles d’Elland Road continuent de croire au manager argentin Marcelo Bielsa, malgré son style de jeu et ses tactiques de plus en plus surveillés ces derniers mois.

Maintenant, parlant à France Football (via Sport Witness), Scotsman McAllister a soutenu l’approche de Bielsa et a donné une autre raison pour expliquer pourquoi il est si difficile d’obtenir une promotion.

«C’est un entraîneur qui donne à l’équipe une identité de jeu, un style très attrayant dans lequel les supporters de Leeds se voient, a déclaré l’entraîneur-chef adjoint des Rangers.

«Son Leeds n’a pas peur de prendre des risques, d’attaquer, dans un championnat extraordinairement fatigué et physique.»

Concernant le raisonnement derrière leur échec à retourner en Premier League jusqu’à présent, McAllister a rejeté l’idée que les tactiques de Bielsa sont à blâmer.

Il a ajouté: «Je ne pense pas que ce problème existe. Le problème pour ce club est la pression mentale incroyable sur les joueurs qui ne sont pas nécessairement les meilleurs de la division.

«Patrick Bamford, par exemple, exerce une énorme pression sur ses épaules.

«Il est le buteur, et quand ça va un peu pire pour lui, l’équipe a du mal à convertir ses opportunités.

«Je ne sais pas si nous réalisons la taille de ce club en dehors du Yorkshire. United est le seul club de la ville, ce qui est extrêmement rare en Angleterre.

«Ils doivent être les premiers dans la région, et ils voient Sheffield United aller fantastiquement avec Chris Wilder… ce n’est pas facile à vivre.

“Mais parlez aux fans, ils sont toujours complètement derrière eux, ils croient en eux comme moi.”

«Nous avons la chance d’avoir un manager respecté dans le monde entier. Nous savons ce que Simeone, Pochettino et Guardiola disent de lui.

«Je me considère plus comme un ancien joueur que comme un vrai technicien, mais je sais comment nous parlons de lui parmi les entraîneurs, et c’est toujours avec respect et admiration.

“C’est super pour Leeds d’avoir un Bielsa à la barre, non?”

Pendant ce temps, L’ancien attaquant des Whites en prêt, Eddie Nketiah, a crédité Bielsa et a fait une admission à Leeds après avoir récemment récolté Arsenal lors de leur victoire 3-2 sur Everton.