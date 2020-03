La légende de Liverpool offre un conseil à Jack Grealish, cible de Man Utd

Date de publication: Lundi 9 mars 2020 7:16

La cible de Manchester United, Jack Grealish, a toutes les capacités pour atteindre le sommet du jeu – mais l’ancien milieu de terrain de Liverpool Graeme Souness s’est vu offrir un conseil en temps opportun.

Grealish est en passe de devenir une propriété brûlante à la fin de la saison après une impressionnante ascension en Premier League avec neuf buts et huit passes décisives qui lui ont valu une place dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour l’Euro 2020.

En effet, United a déjà été fortement lié à un déménagement pour le capitaine d’Aston Villa, âgé de 24 ans, avec des rapports suggérant que les Red Devils sont prêts à tripler son salaire pour l’amener à Old Trafford.

Selon le Manchester Evening News, United a contacté Villa en février au sujet de Grealish, dans le cadre de son plan chaque saison pour «exécuter» des accords au cours de ce mois.

Grealish a également été invité à signer pour un «grand club» par son coéquipier de Villa Frédéric Guilbert.

“C’est un joueur de premier plan”, a déclaré Guilbert à France Football. «Je pense qu’il a la possibilité d’aller dans un grand club cet été.

[After] L’euro [European Championships], clairement, [he] ira.”

Et bien qu’il admette qu’il est un fan du joueur, Souness peut voir de la place pour des améliorations dans son jeu et l’a exhorté à suivre ses conseils si sa commande attendue ou son transfert estival se précipitent pour ses services.

“Jack Grealish est un autre concurrent [for an England role] même si j’aimerais qu’il touche moins le ballon et apprenne à le déplacer plus rapidement. » Souness a écrit dans sa chronique pour The Times.

“Demandez à n’importe quel attaquant ce qu’il veut de ses milieux de terrain et ce sera une double touche, pour leur envoyer le ballon le plus tôt et le plus économiquement possible dans le dernier tiers.”

Reste à savoir si les conseils de Souness sont pris en compte par Grealish, mais le joueur a certainement livré au besoin de Villa cette saison et il semble peu probable qu’il abandonne un style qui lui a si bien servi cette saison et a conduit à spéculer que des goûts de United préparent d’énormes approches d’été pour lui.

Pendant ce temps, le patron de la villa, Dean Smith, a toujours insisté pour que le cœur de Grealish reste avec le club des West Midlands après avoir gravi les échelons de son club d’enfance.

Cependant, il a récemment admis que garder le joueur au club en été sera une question difficile.

“De toute évidence, rester dans cette ligue est l’une des plus grandes choses pour nous aider à garder Jack Grealish”, a déclaré Smith.

“Il veut jouer au plus haut niveau et il veut gagner des trophées.”

L’avenir de Grealish dépendra probablement de la participation de Villa à la Premier League la saison prochaine. Smith a terminé 19e, à deux points de la sécurité et face à un match décisif contre Leicester, troisième du classement, lundi soir.