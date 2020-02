La légende de Man Utd affirme que le transfert tardif souligne une planification encore plus mauvaise

Date de publication: dimanche 2 février 2020 9:06

Gary Neville estime que l’accord de prêt de dernière minute de Manchester United pour Odion Ighalo souligne leur mauvaise planification sur le marché des transferts.

L’ancien attaquant de Watford Ighalo a passé les trois dernières années à jouer en Chine mais se dirige vers Old Trafford avec un contrat à court terme jusqu’à la fin de la saison, après United a conclu un accord avec Shanghai Shenhua le jour limite de vendredi.

Le joueur de 30 ans couvrira le leader blessé Marcus Rashford, mais Neville est complètement perplexe quant aux raisons pour lesquelles son ancien club n’avait pas d’objectifs à long terme alignés après les départs de Romelu Lukaku et Alexis Sanchez à l’Inter Milan.

“Ils avaient juste besoin d’un corps dans ce domaine”, a-t-il déclaré à Sky Sports avant la rencontre de Manchester United avec les Wolves. «Rashford va être absent pendant encore quelques mois.

“Je ne peux pas laisser le club décrocher, malheureusement. Romelu Lukaku nous a dit il y a quelques semaines qu’il avait dit qu’il partait en février ou mars dernier.

«Cela fait neuf mois pour pouvoir manœuvrer et être en mesure de signer un attaquant pour le club à long terme. Et pourtant, ils ont fini par en faire désespérément un le jour de la date limite.

«Le garçon va très bien. Il pourrait entrer et s’installer, il pourrait marquer des buts et faire un travail pour le club.

“Mais le fait que le club était dans cette position, sachant que Sanchez et Lukaku partaient pour de très nombreux mois, nous indique que Manchester United, en ce moment, a du mal à naviguer intelligemment sur le marché des transferts.”

Après Match nul 0-0 des United contre les Wolves, où les Red Devils n’ont pas réussi à produire une seule opportunité claire dans l’impasse à Old Trafford, Neville a ajouté que le recrutement de son ancien club avait spécifiquement calé dans les zones avant, malgré un investissement financier considérable pour attaquer les joueurs ces dernières années.

“Vous pouvez retourner à Falcao, Di Maria, les autres joueurs, Depay était jeune à l’époque, mais les joueurs qu’ils ont signés dans les zones avant sur le terrain n’ont pas été assez bons”, a-t-il déclaré.

«Vous regardez ce que Liverpool, Man City et Tottenham ont fait et vous le comparez à ce que Manchester United a fait. Si le recrutement est incorrect, vous finissez par payer.

«Le plan de match d’aujourd’hui allait bien de United. Si vous jouiez avec Messi, Suarez et Neymar à l’avant, vous joueriez probablement de la même manière contre les Wolves. Vous contrôleriez le jeu et attendriez ce moment et l’un de vos trois premiers irait vous livrer. United n’a pas ces trois premiers pour le moment qui peuvent aller et fournir ce moment de magie.

“Ils ont signé Ighalo – peut-être qu’il peut donner un peu plus de présence en termes de mise de croix dans la surface.

«Le fait est que United poursuivait un but à 0-0 et qu’ils ont dû faire appel à Jesse Lingard et Diogo Dalot, qui vous indiquent exactement où se trouve Manchester United.

“Le gros problème avec le recrutement est que je ne sais pas trop qui est en charge au cours des sept ou huit dernières années. Qui est dans les coulisses pour repérer les joueurs, pour s’assurer qu’ils sont en avance sur le match? »