La légende de Man Utd, Giggs, affirme que Fernandes pourrait être un handicap

Date de publication: dimanche 2 février 2020 4:53

Ryan Giggs réclamations Manchester United nouveau garçon Bruno Fernandes «Peut être un passif défensif» s’il lui est demandé de jouer un rôle profond.

Le joueur de 25 ans est arrivé à Manchester cette semaine – après avoir scellé un mouvement de 67,8 millions de livres du Sporting – avec une solide réputation de milieu de terrain créatif capable de marquer et de créer des buts à volonté.

Il a joué les 90 minutes complètes d’un Match nul 0-0 avec les Wolves à Old Trafford samedi, avec un numéro 10 en première mi-temps avant de se replier pour s’asseoir et dicter le rythme du match en deuxième période.

La légende unie Giggs pense que Fernandes devrait être déployé plus haut sur le terrain afin de causer plus de problèmes à la défense de l’opposition.

Lorsqu’on lui a demandé d’évaluer la première sortie de la star portugaise pour les Red Devils, Giggs a déclaré à Premier League Productions: “[You saw] un aperçu de la qualité qu’il possède. Je pense qu’il pourrait avoir besoin d’un peu de travail pour déterminer quelle est sa meilleure position.

«Le dos au but, je ne pense pas que ce soit sa position. Quand il est un peu plus profond, défensivement, il peut être un peu un handicap. Il est vraiment entre les deux.

“C’est là que vous voulez le voir, en venant au bal [heading into the final third].

«Mais vous voyez aussi quand il est un peu plus profond qu’il peut pulvériser les passes, il a la vision de jouer ensuite ces passes. Mais alors vous avez besoin des pistes.

«Quand je suis retourné et que j’ai joué au milieu de terrain, si je recevais le ballon et que personne ne courait derrière, je leur dirais parce que pendant les cinq premières minutes, je veux me retourner, faire face au jeu et déplacer la défense.

«Ce que ça fait, ça donne de la place aux hommes larges qui veulent entrer, le n ° 10, la défense est alors déjà en route dès qu’il récupère le ballon.

«Je pense qu’il voudra tout d’abord trouver sa meilleure position. Il est fatigué vers la fin mais vous pouvez voir la qualité qu’il a. »

Giggs a ensuite laissé entendre que les supporters de United verront Fernandes à son meilleur niveau une fois qu’Ole Gunnar Solskjaer aura une équipe complète.

“Après cela, vous verrez le [real] Fernandes », a déclaré Giggs à propos des joueurs que Solskjaer espère accueillir de nouveau dans le giron le plus rapidement possible.

«J’espère que Pogba reviendra, Rashford, McTominay et ensuite jugera Fernandes puis, quand il aura Pogba à côté de lui ou devant lui, Rashford pour frapper ces balles.

“Je le pense [his first match] était prometteur de Fernandes. “