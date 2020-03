La légende des artilleurs fait exploser le recrutement d’Arsenal lors d’une attaque à deux volets

Date de publication: samedi 7 mars 2020 3:14

L’arrière droit de l’ex-Arsenal, Lee Dixon, a fustigé le recrutement des Gunners ces derniers temps, qualifiant l’équipe actuelle de “manifestement pas assez bonne”.

Les hommes des Emirats sont actuellement en train de languir dans la médiocrité de la table moyenne, avec un superbe parcours de forme jusqu’à la fin de la saison nécessaire pour maintenir des ambitions de qualification pour le football européen via la ligue la saison prochaine.

Malgré des dépenses restreintes année après année, les Gunners ont dépensé de l’argent en été, avec l’ailier de 72 millions de livres sterling Nicolas Pepe, leur acquisition dans une fenêtre qui a amené cinq nouveaux visages à l’équipe première.

L’international ivoirien a jusqu’à présent travaillé dans ses efforts pour justifier son prix élevé, cependant, ses premières difficultés étant symptomatiques du malaise plus large du club.

Espagnol Mikel Arteta a été amené pour remplacer le Unai Emery haché en décembre et ancien vainqueur du titre d’Arsenal Dixon estime que l’ancien milieu de terrain peut être un ajustement parfait dans le hotseat du nord de Londres.

S’exprimant sur le podcast Handbrake Off (via Goal), Dixon a déclaré: «Il s’agit [implementing] une structure, une discipline, ces traditions et ces valeurs qui font le jeu de l’Arsenal.

«Je pense qu’Arteta comprend tout cela, je crois en ce qu’il fait depuis qu’il est au club, nous voyons une partie de cela revenir dans l’équipe et à l’entraînement.

«Au cours des 18 prochains mois environ, je pense que ces valeurs seront renforcées.»

Dixon était plutôt moins élogieux en parlant du recrutement du club.

Il a poursuivi: «Le plus difficile est le recrutement, l’équipe n’est manifestement pas assez bonne dans de nombreux départements.

“C’est [on] Arteta soumet ses demandes au comité exécutif, puis au conseil d’administration, et obtient les joueurs qu’il veut. »

Malgré une énorme dépense en été, de nombreux médias spéculent que plusieurs fenêtres de plus, comme l’été 2019, devront se produire si Arsenal veut se remettre constamment au défi pour les trophées.

Dixon, cependant, ne croit pas que le soutien financier sera disponible pour une telle entreprise.

«L’argent est-il disponible pour cela? Je dirais que non », a-t-il ajouté. C’est pourquoi c’est un si gros travail pour lui parce que nous le regardons tous «qui vas-tu signer?»

Pendant ce temps, Arteta serait prêt à intensifier ses efforts pour amener une star de Man City aux Émirats.

Lisez l’exclusivité ici.