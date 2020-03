La légende dit que le joueur de Leeds United de 2,5 millions de livres sterling est «très intelligent» – HITC

Tyler Roberts a rejoint Leeds United depuis West Bromwich Albion.

Ian Harte a fait l’éloge du jeune de Leeds United, Tyler Roberts, au Football League World.

La légende de Leeds estime que Roberts – qui peut fonctionner comme attaquant, ailier ou milieu de terrain offensif – a mûri depuis qu’il a déménagé dans la tenue du West Yorkshire.

Harte a déclaré à Football League World à propos de Roberts: «Depuis qu’il a signé avec West Brom, il a vraiment mûri. D’accord, il a eu quelques petites blessures depuis son arrivée, mais il est définitivement un joueur très intelligent.

“Il vous atteindra des buts et tombera dans les poches où les défenseurs voudront sortir, donc c’est un joueur très intelligent. C’est juste frustrant pour les attaquants là-bas à cause de la formation qu’ils jouent et du fait qu’il n’y en a qu’une à l’avant. »

Statistiques

Roberts est dans les livres de Leeds depuis janvier 2018 lorsqu’il a rejoint West Bromwich Albion pour des frais de transfert rapportés par BBC Sport d’une valeur de 2,5 millions de livres sterling.

Le jeune a eu des problèmes de blessures pendant son séjour à Elland Road, mais quand il était en forme et a joué, il a bien fait.

Selon WhoScored, le joueur de 21 ans a disputé quatre départs et 10 apparitions de remplacement au championnat de Leeds jusqu’à présent cette saison, marquant trois buts dans le processus.

Au cours de la campagne 2018-19, Roberts a effectué 20 départs et huit apparitions de remplacement dans la ligue des Blancs, marquant trois buts et fournissant cinq passes décisives, selon WhoScored.

Leeds est actuellement en tête du classement des championnats et vise à décrocher une promotion automatique en Premier League.

