La légende du Bayern appelle à un objectif à long terme de Liverpool contre Sane

Date de publication: Mardi 7 avril 2020 9h52

La légende du Bayern Munich, Lothar Matthaus, admet que Leroy Sane “est génial”, mais a exhorté les géants de la Bundesliga Liverpool visez plutôt Timo Werner.

Étoile de Man City Sain On pensait qu’il était sur le point de déménager au Bayern l’été dernier, avant qu’il ne se soit blessé au genou prématurément.

Et l’intérêt pour le jeune homme de 24 ans demeure, mais d’autres options sont également à l’étude.

L’une de ces options est l’attaquant de RB Leipzig Werner, qui a toujours été lié à un déménagement à Liverpool cet été.

L’international prolifique d’Allemagne a laissé entendre qu’il était prêt à relever un nouveau défi et Matthaus a exhorté son ancien club du Bayern à viser le leader de Leipzig.

Le vainqueur de la Coupe du monde a déclaré à Sky Deutschland: «Mon faible pour Timo Werner est bien connu. Et je ne veux pas dire que je ne pense pas que Leroy Sane soit génial. Mais vous avez le sentiment que [Hansi] Flick et [Oliver] Kahn est plus susceptible de voir Timo Werner comme le joueur qui pourrait être le mieux adapté à ce club.

«Il est plus flexible sur le terrain, son caractère peut correspondre un peu plus aux souhaits des responsables. Le risque d’agitation est significativement plus faible. Il peut jouer au tout devant [Robert] Place de Lewandowski, suspendue derrière ou sur les ailes. Et il devrait aussi être moins cher.

“Je ne comprends pas pourquoi ils ne l’ont pas signé avant quand il était sur un plateau d’argent. Mais, mieux vaut tard que jamais. Il s’est clairement développé à nouveau cette saison.

«Sane n’a pas pu rattraper son retard en raison de sa longue blessure. Les deux joueurs représenteraient une valeur ajoutée totale pour le Bayern. Mais si je devais choisir aujourd’hui, je ferais de la place à Timo Werner. »