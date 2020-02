La légende du Real Madrid, Iker Casillas, se présentera à la présidence espagnole de la FA contre Rubiales

Iker Casillas, l’ancien capitaine et gardien de but légendaire du Real Madrid, devrait se présenter aux élections en tant que président de la FA espagnole en tenant le président actuel, Luis Rubiales. Des médias comme El Larguero de Cadena Ser et ESPN ont rapporté les rumeurs. Les premiers murmures d’une candidature potentielle d’Iker Casillas ont été lancés le mois dernier et semblent maintenant être confirmés.

Le joueur de 38 ans est toujours sous contrat avec le FC Porto et n’a pas pris sa retraite du football professionnel, malgré une grave crise cardiaque l’année dernière. Il n’a pas joué pour le club depuis mai 2019, soit avant ses problèmes médicaux ultérieurs.

Un rapport de l’ESPN indique que Casillas a déjà eu des réunions avec l’organe directeur du sport espagnol, le Consejo Superior de Deportes, et les a informés de sa décision de participer aux prochaines élections. Casillas aurait un certain nombre de supporters, dont le président de la Liga Javier Tebas. L’homme actuel du FC Porto est vu sous un jour beaucoup plus favorable que son prochain rival, Luis Rubiales, dont le mandat a été entaché de controverse depuis sa prise de fonction en 2018 et le limogeage de Julen Lopetegui quelques jours avant la Coupe du monde.

Il est prévu qu’Iker Casillas prendra officiellement sa retraite en tant que joueur dans les prochaines semaines, puis annoncera sa candidature à la course présidentielle espagnole.