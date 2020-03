La légende ne pense pas que le joueur d’Arsenal de 200 000 £ par semaine soit aussi bon que l’objectif de Liverpool de 166 millions de livres – HITC

L’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a été lié à Liverpool de Jurgen Klopp.

Frank Leboeuf a déclaré sur ESPN FC que l’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang n’était pas assez bon pour Barcelone.

La légende de la France, qui a remporté la Coupe du monde en 1998 et a joué en Premier League avec Chelsea, a expliqué pourquoi l’attaquant international gabonais ne convient pas aux géants espagnols.

Leboeuf a également déclaré que l’ancien attaquant du Borussia Dortmund – qui gagne 200 000 £ par semaine de salaire, selon Spotrac.com – n’est pas aussi bon que Kylian Mbappe.

L’intérêt

Selon The Sun, Barcelone, Manchester United et Paris Saint-Germain sont intéressés à signer Aubameyang d’Arsenal dans la fenêtre de transfert d’été.

Chelsea et Liverpool s’intéressent à Aubameyang, selon 90min.com.

Selon El Desmarque, Liverpool est intéressé par la signature de l’attaquant international français Mbappe du PSG dans le mercato estival.

Le rapport de la publication espagnole a affirmé que les Reds avaient fait une offre pour le joueur de 21 ans, qui a coûté au PSG 166 millions de livres sterling de frais de transfert, selon BBC Sport.

Leboeuf a déclaré sur ESPN FC, tel que transcrit par The Express: «J’aime beaucoup Pierre-Emerick, et pouvez-vous imaginer que j’ai joué avec son père il y a longtemps. Pierre-Emerick n’était même pas né.

«Je pense que c’est un joueur de football fantastique et génial, mais quand vous parlez de Barcelone, vous parlez de joueurs de premier ordre.

“Pierre-Emerick est une star, c’est un capitaine fantastique parfois pour les Gunners mais ce n’est pas ce que vous attendez [at Barcelona].

“Il n’est pas [Kylian] Mbappe, il n’est même pas [Erling Braut] Haaland, même s’il est une surprise et a besoin de confirmation [of how good he will be].

“Mais vous connaissez les joueurs dont nous parlons tous les jours, semaine après semaine, qui font quelque chose de fantastique semaine après semaine et Pierre-Emerick n’est pas de ce niveau.”

Dans d’autres nouvelles, la «meilleure option» de Tam McManus pour la saison est mauvaise pour les Rangers de Steven Gerrard, bonne pour le Celtic