La lettre émotionnelle de Ronaldo en plein confinement pour le coronavirus

Le président du Real Valladolid, Ronaldo Nazário, a envoyé aux abonnés de l’entité blanquivioleta la lettre suivante qui commencera à arriver aux adresses respectives à partir de ce samedi. C’est particulièrement frappant alors qu’il se souvient de sa grave blessure au genou comme exemple de dépassement:

25/04/2020

Agir à 14h00

CEST

Ramon Fuentes

“Cher abonné.

Pendant des semaines, j’ai réfléchi à la façon de vous contacter dans ces moments délicats de la nation & filig; et de mauvaises nouvelles. Enfin, j’ai décidé de vous envoyer cette lettre, avec laquelle j’espère que vous ressentirez l’affection et la considération avec lesquelles je l’ai écrite. De ma maison à la vôtre. De ma famille à votre famille.

Nous sommes séparés par la distance physique, mais je suis convaincu que nous n’avons jamais été aussi proches. L’empathie est ce qui nous unit maintenant. L’esprit collectif, la responsabilité, l’humanité. Nous sommes à l’intérieur de nos maisons pour nous-mêmes, pour ceux que nous aimons, pour tous ceux que nous ne connaissons même pas et pour ceux qui ne peuvent plus être avec nous. Nous nous aidons mutuellement en renforçant cette solidarité de multiples façons.

Je vous écris pour vous remercier d’être là, encore plus maintenant, pour transformer votre maison en maison. Pour transformer chaque instant en quelque chose de mémorable pour votre famille. Pour votre patience, votre prudence et votre optimisme, malgré toutes les difficultés, les défis et les pertes auxquels nous sommes confrontés en ces temps difficiles.

Le football m’a appris beaucoup de choses. Le plus grand était le dépassement. Quand j’ai subi ma première et la plus grave blessure au genou, il y avait des gens qui m’ont dit que je ne jouerais plus jamais et que je ne pourrais même plus jamais marcher. J’avais l’impression que ma propre vie m’était prise. C’est à ces moments que mes limites ont été testées et je me suis battu pour changer ces opinions et montrer à tout le monde que je pouvais faire ce que je voulais le plus. Ce furent trois années de rééducation très difficiles, motivées par le désir de ressentir tout ce que je ne pouvais ressentir que sur le terrain, le ballon à mes pieds. Au & filig; nal, c’était le moment, peut-être le plus emblématique de toute ma carrière: en 2002, j’étais là, au Japon, à jouer un & filig; nal de la Coupe du monde avec le Brésil. Marquer deux buts contre l’Allemagne. Pour mon pays, le titre de quintuple champion; pour moi, la consécration de mon retour.

Je suis sûr que vous aussi, quand vous regardez en arrière, vous vous souviendrez combien de fois vous vous êtes levé, de toutes vos batailles et combien de fois vous avez réussi à surmonter, tout au long de votre vie, pour rendre l’impossible possible et arriver là où vous êtes qui vous êtes.

Si cette lettre vous parvient aujourd’hui, c’est parce que, parmi les choix de ma vie, on a été la Pucela. J’ai aussi choisi. J’ai aussi été passionné. Comme vous, j’ai hâte de rentrer chez nous. Je ferme les yeux et pense à cette Zorrilla pleine de fans. C’est la passion qui m’émeut. Hors du terrain, je suis toujours motivé pour surmonter tous les défis. Et personnellement, que je suis venu après vous dans cette famille, je vous remercie d’être avec moi.

Restez d’humeur. Nous sommes ensemble et nous sortirons plus forts de tout cela.

À bientôt!

Un gros câlin,

Ronaldo Nazário