La libération de River à Conmebol pour réduire la peine

Rivière Il a une pénalité pour laquelle il doit jouer les trois matches à domicile de la phase de groupes de la Copa Libertadores à huis clos: deux dates correspondent à la décision du TAS pour la finale avec La bouche de la Coupe 2018 et le reste à l’utilisation de la pyrotechnie en demi-finale de la Libérateurs 2019 également avant le “Xeneize”.

Le journaliste Nicolás Distasio signalé dans CNN Sports (Du lundi au vendredi à 19 h TNT Sports) que le club de Núñez a revendiqué la Conmebol pour essayer de réduire la suspension. Il parle de fusées éclairantes et de l’utilisation de la pyrotechnie qui repose sur trois points.

Le premier différencie la pyrotechnie propre au club des fans. Le second détaille l’opération de sécurité (dépenses, valeurs et personnel contracté, en plus de la sécurité privée et des employés concernés) en même temps qu’ils montraient tout ce qui avait été kidnappé, démontrant que Rivière Il était inquiet. Enfin, il rapporte que le club a détecté qui étaient les personnes et ont été sanctionnés en tant que membres.

L’esprit de la sortie de Rivière est qu’il n’a pas encouragé l’utilisation de fusées éclairantes, mais a cherché à le réduire. Il espère ainsi réduire cette date de suspension. Utiliser comme toile de fond une rencontre entre Ligue Quito et Tigres pour Coupe d’Amérique du Sud dans lequel ils ont également réduit une pénalité.

Pour cela, Rivière Il espère que le match du 5 mai contre Ligue Quito avant la sixième date de la Libérateurs peut recevoir du public au stade Monumental.