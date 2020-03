La Liga “apprécie l’accord dans la communauté mondiale du football”

La Liga a publié mardi une déclaration dans laquelle “remercie l’accord dans la communauté du monde du football” pour le report à l’année prochaine de la Coupe Euro et le report jusqu’en juin des finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa , et affirme qu ‘”il espère reprendre bientôt la compétition espagnole”.

17/03/2020 à 19:44

CET

SPORT.es

“Le monde du football européen est uni en ce moment pour faire tout son possible pour protéger la santé de tous ceux qui font partie de notre sport”, explique LaLiga dans sa note.

Et il ajoute que “lorsque la normalité reviendra et que ce grave risque pour la santé sera atténué”, il affrontera “de la meilleure façon possible les options pour mettre fin aux saisons”.

“Nous sommes heureux de voir l’accord entre nous tous. La communauté du football est solidaire et ensemble, nous pouvons tous revenir encore plus forts”, dit-il.

“Nous espérons que la Liga reprendra bientôt son championnat et que toutes les compétitions pourront commencer, protégeant la santé de tous ceux qui la composent et l’apprécient, tout en garantissant l’intégrité de chaque tournoi. Jusque-là, beaucoup d’encouragement et # Restez en Maison pour changer la courbe virale “, conclut-il.

L’UEFA a annoncé mardi le report à 2021 du Championnat d’Europe de l’été prochain, dont les nouvelles dates proposées sont du 11 juin au 11 juillet, “compte tenu de la priorité donnée aux compétitions nationales à mener à bien dans un mouvement de solidarité sans précédent”. .

Il a également annoncé que toutes ses compétitions et matchs, y compris les matches amicaux, des clubs et des équipes masculines et féminines sont reportés à une prochaine communication.

De même, les tours de qualification pour l’Euro qui devaient se jouer plus tard ce mois-ci se joueront dans la fenêtre réservée aux matches internationaux début juin, décision soumise à un réexamen de la situation.

L’UEFA a également décidé de reporter la finale de la Ligue des champions jusqu’au 27 juin et la finale de la Ligue Europa au 24 juin.

La finale de la Ligue des champions était prévue le samedi 30 mai à Istanbul et la finale de la Ligue Europa le mercredi 27 mai dans la ville polonaise de Gdansk.

Le report du Championnat d’Europe à l’année prochaine permet de reporter pratiquement d’un mois le report des compétitions interclubs, même si elles sont paralysées en attendant que la maladie se calme, selon la réunion de l’UEFA avec les parties concernées.