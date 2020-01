La Liga atteint 100 millions dans les réseaux sociaux

La Liga a annoncé jeudi avoir atteint 100 millions de followers sur toutes ses plateformes sociales, un chiffre record atteint après plus de six ans de consolidation de sa présence dans plus de douze réseaux sociaux, dans lesquels plus de quinze langues sont parlées, à travers une stratégie de “croissance et mondialisation” dans tous les domaines.

01/09/2020

À 15:06

CET

Ramón Fuentes

“Nous sommes passés de 3,9 millions d’abonnés après la saison 2013/14 à 100 millions” d’abonnés “à l’heure actuelle, un chiffre historique qui représente environ 47 000 nouveaux abonnés par jour”, a déclaré le directeur de la stratégie numérique de La Liga, Alfredo Bermejo.

Actuellement, LaLiga a 22 profils ouverts sur différents canaux tels que Facebook, Twitter, Instagram ou des réseaux chinois tels que Weibo et des réseaux russes comme OK, entre autres, offrant une communication mondiale répartie dans presque tous les pays du monde, où un total de 15 langues sont parlées, allant de l’anglais, le français et le chinois au vietnamien ou au swahili.

De plus, il est devenu la première ligue de football au monde à avoir cinq millions de followers sur sa chaîne YouTube et a dépassé la Premier League et la NBA sur Facebook en 2018, tout en élargissant ses réseaux sociaux à travers Le continent asiatique avec des profils Twitter l’année dernière 2019.

En ce qui concerne les zones géographiques, l’Espagne est le pays avec le plus d’abonnés (7 millions), suivie par l’Indonésie (plus de 5,2); Inde (plus de 5,1); Mexique (plus de 5); Brésil (plus de 4,7) et Chine et Égypte (plus de 4).

“Sans aucun doute, ce succès est dû à l’équipe humaine derrière les réseaux sociaux de LaLiga et à tous les départements qui soutiennent et collaborent à leur développement. Ils ont pu détecter les besoins des utilisateurs et leur proposer des contenus intéressants et de qualité, qui à son tour a servi à positionner la Liga au niveau national et international de la meilleure façon possible “, explique Bermejo.

En ce sens, LaLiga se souvient que plus de 25 personnes de dix nationalités différentes composent son équipe de réseau basé sur le siège de l’association des employeurs, auquel d’autres, tels que les 45 délégués internationaux du Réseau mondial LaLiga, qui sont répartis dans le monde entier et qui collaborent au développement d’actions d’impact international qui contribuent à cet objectif visibilité