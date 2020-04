La Liga célèbre l’anniversaire de Roberto Carlos

Roberto Carlos est un nom connu dans le football mondial. L’arrière gauche a lancé la notion d’un arrière offensif et a servi d’inspiration à de nombreuses personnes à travers le monde. C’était un honneur que le Real Madrid ait pu l’appeler à lui tout au long d’un sort incroyablement réussi qui a coïncidé avec l’assemblage des Galacticos qui a captivé l’imagination du football de l’époque. La Liga a publié la vidéo suivante montrant à quel point le pied gauche de Roberto Carlos était magique.

Le Brésilien a pu produire des effets étonnants avec ses coups et coups francs menant à des golazos mémorables tels que la frappe incroyable ci-dessous contre Tenerife.

En plus de cela, il y avait son rythme, sa ruse, sa capacité défensive et son comportement charmant. Avec Los Blancos, le Brésilien a remporté 3 Coupes d’Europe, 2 Coupes Intercontinales, 1 Super Coupe d’Europe, 4 trophées de la Liga et 3 Super Coupes d’Espagne. Une figure véritablement légendaire pour les merengues.

Mais au-delà des murs de Madrid, Robert Carlos s’est simplement dit un pilier d’une époque remarquable dans le sport et a laissé sa marque à plus d’un titre. Mais surtout, pour l’art transcendant comme son coup franc contre la France.

Joyeux anniversaire à l’un des plus grands footballeurs à avoir jamais honoré le terrain.