La Liga considère qu’il est possible que ses clubs le fassent

Ce qui était jeudi une position à attendre avant toute ERTE dans le football professionnel espagnol, a changé quatre jours plus tard. Plus après l’annonce ce lundi de la suspension de toutes les compétitions professionnelles jusqu’à ce qu’il y ait une autorisation du gouvernement car il n’y a aucun risque de contagion du coronavirus.

La Liga a transmis aux membres de la commission déléguée qui ouvre la porte aux clubs de première et deuxième division pour réaliser ERTES dans leurs structures, soit dans les modèles, soit dans le reste du personnel. Toute décision que vous prendrez sera appuyée par l’employeur.

En fait, le Barcelona Football Club, comme SPORT l’a dit, a annoncé qu’il était actuellement en train d’en réaliser un au sein de l’entité du Barça. Il y a des clubs qui préconisent que cet ERTE soit exécuté sur la base des revenus qu’ils considèrent qu’ils cesseraient de recevoir d’ici la fin de la saison. Et ce pourcentage ou similaire pourrait être appliqué aux jetons des joueurs de football.

Cela ne signifie pas que, si la compétition devait se dérouler dans son intégralité comme le souhaite la ligue elle-même, ces montants pourraient être versés aux joueurs une fois que les clubs auraient reçu l’argent des opérateurs de télévision.

Parce que, comme nous l’avons ce matin à SPORT, La Liga continue de penser que la compétition pourrait reprendre, ce qui pourrait durer jusqu’à la fin juin tant qu’elle débute entre le 19 et le 20 mai.. Mais l’option de jouer en juillet est même envisagée tant que la FIFA autorise une prolongation des contrats qui se terminent le 30 juin. Seul le mois d’août serait soumis à un repos pour les footballeurs et préparerait ainsi la saison suivante.

Demain, une nouvelle rencontre entre la Ligue et l’AFE est prévue, où cette situation de l’ERTES et son acceptation des équipes de football professionnel continueront d’être analysées et débattues. Le comité des délégués de la Ligue a accepté de se réunir à nouveau lundi prochain, bien que cela puisse être avancé. D’autant plus que dans les prochains jours est prévue la réunion de la Commission créée par l’UEFA, au sein de laquelle se situe la ligue espagnole elle-même, où seront étudiés des scénarios communs pour les grandes ligues européennes.