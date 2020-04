La Liga contribuera 200 millions au sport espagnol

Ce midi, le Conseil des ministres a donné son feu vert à la modification de l’arrêté royal de vente centralisée du 30 avril 2015 jusqu’à présent, les pourcentages que le RFEF et le CSD lui-même recevaient de l’argent du football professionnel ont été modifiés. Cela suppose que le La Ligue consacrera 200 millions d’euros à son soutien au football non professionnel et aux autres fédérations sportives au cours des quatre prochaines années, au rythme de 50 millions d’euros par saison. Ce qui suppose une augmentation de 1% du pourcentage destiné au RFEF dans cet arrêté royal et de 1,5% au CSD, au fur et à mesure que nous avançons dans le SPORT.

Dans le cas du premier, dorénavant ce sera 2% et non 1% qui seront reçus par la Fédération Espagnole de Football, à titre de contribution solidaire au football. Un argent qui, selon la note de la Ligue, représente environ 17 millions plus 6 provenant des revenus de la Copa del Rey pour le football amateur, les infrastructures fédérales et l’amélioration de la compétitivité des catégories non professionnelles. Ceci, ajouté à ce qu’il a déjà contribué au RFEF à travers l’accord de coordination, représente un total de 58,7 millions d’euros par an.

Et puis il y a l’augmentation du pourcentage que la loi précitée alloue au CSD et qui représente actuellement 0,5% du montant global. Montants que le CSD alloue actuellement pour aider les entités qui participent à la première division du football féminin, deuxième B à financer le paiement des frais commerciaux correspondant à l’embauche d’athlètes et d’entraîneurs dans le régime de sécurité sociale ainsi que les athlètes et les entraîneurs pour financer le paiement des honoraires des entraîneurs. Ainsi que pour aider les associations ou syndicats de footballeurs, arbitres, entraîneurs et entraîneurs physiques et enfin pour le paiement des dettes à la Fiscalité et au Trésor Général de la Sécurité Sociale.

Dans ce cas, l’augmentation atteint 1,5%, soit plus de 25 millions d’euros par an destinés à créer et à fournir un fonds d’aide à la promotion du sport fédéré, olympique, paralympique et de l’internationalisation du sport. Ceci ajouté au pourcentage précédent implique un total de 2% du revenu total, également environ 31 millions d’euros par an pour le CSD.

Un Conseil supérieur des sports, qui joue également un rôle clé dans la gestion du contenu de toutes les fédérations sportives. Désormais, l’intention est que le corps sportif des sports espagnols soit celui qui centralise toutes les fédérations, dans le but qu’elles vont de pair avec le Conseil Supérieur des Sports lui-même. L’intention est que dans les semaines à venir, nous apprenions plus de données fournies par le gouvernement de cet accord de football espagnol.

Accord dont les principaux organes directeurs de la Ligue et de la Fédération espagnole de football ont déjà connaissance. Hier, le comité des délégués de la Ligue s’est réuni lors de sa réunion habituelle de lundi. C’est là que Javier Tebas a communiqué à tous les clubs les principaux aspects de cet accord.

Luis Rubiales a fait de même dans l’après-midi, convoquant les membres de son conseil d’administration et où il a transféré les points fondamentaux de cette approche avec la Professional Soccer League. Dans les prochains jours, le président de la RFEF, et à l’occasion de la rencontre avec les présidents territoriaux concernant les deuxième et troisième B, le sera lorsqu’il transmettra également ces lignes de base de l’accord.