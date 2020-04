La Liga débattra lundi d’un nouveau projet de protocole sur les coronavirus

La Liga a convoqué une nouvelle réunion de sa commission déléguée pour ce lundi. Organisme qui, comme nous l’avons compté dans le journal SPORT; Il est composé du Real Madrid, Barcelone, Betis, Levante, Valence et Villarreal en tant que clubs représentant la première division. Dans le deuxième sont Deportivo de la Coruña, Cadix, Las Palmas, Alcorcon, Lugo et Almeria les clubs composants. À ces douze clubs, nous devons ajouter les deux présidents vidéo où il n’y a actuellement qu’un représentant de Primera. Il s’agit du directeur général de l’Atlético de Madrid, Miguel Angel Gil Marín, récemment nommé à ce poste après le départ du prédécesseur en fonction et du directeur du rojiblanco, Clemente Villaverde, à Getafe. La deuxième vice-présidence est vacante en attendant de pouvoir tenir des élections suspendues par la crise de Covid 19.

Parmi les sujets à discuter au sein de la Commission, sur la table sera le dernier projet que la Ligue elle-même a envoyé hier aux clubs pour guider le retour à l’activité, une fois l’état d’alerte levé et les autorités sanitaires autorisent un retour à la dynamique de séances d’entraînement.

Sans aucun doute, l’une des questions qui soulève le plus de débats réside dans l’isolement que la Ligue se propose de faire des équipes à leur retour à l’entraînement. Pour qu’ils restent 24 heures sur 24 à l’écart des autres. Il y a ici la complexité que tous les clubs n’ont pas les mêmes dotations pour le réaliser. Les grands ont leurs propres villes sportives où ils ont leurs résidences pour les joueurs. C’est le cas du Real Madrid à Valdebebas. Mais beaucoup d’autres devront procéder à cet isolement où ils pourront dormir dans des hôtels qui devraient fermer presque exclusivement. L’un d’eux pourrait même être le cas du Fútbol Club Barcelona. C’est précisément l’un des points de conflit avec l’AFE, avec laquelle il doit se réunir précisément cette semaine pour discuter du protocole. Le syndicat considère qu’ils devraient être isolés de leur famille comme une ingérence dans la vie privée.

Un autre sujet de débat majeur avec l’AFE c’est au cas où un positif est découvert une fois qu’ils retournent à la formation. LaLiga parie dans son protocole pour isoler uniquement les personnes concernées. Les syndicats comprennent que toute l’équipe doit être mise en quarantaine. Une vision qui, pour les clubs, signifie pratiquement qu’ils ne pourront jamais retourner à la compétition.

Un isolement qui inclut non seulement dans ce protocole les joueurs, les entraîneurs, les joueurs, etc., mais aussi le soi-disant “corps de travail”, qui sont ces personnes au sein de la structure du club qui, d’une manière ou d’une autre, doivent être en contact avec footballeurs. Dans certains clubs, il comprend même des présidents qui ont un contact très direct avec l’équipe.

Réunion également où elle servira à analyser la situation par rapport à ERTES ou des réductions de salaires dans les clubs et tout ce qui s’est passé lors de la réunion de la commission de suivi COVID mardi dernier avec la RFEF. Réunion enregistrée par la fédération, un fait qui a été dénoncé par l’AFE et que les employeurs envisagent de faire dans un premier temps.