La Liga dénonce les cris de “drogué” contre Jesús Navas dans le Wanda

La Ligue a rendu public aujourd’hui les plaintes du 27e jour de la Ligue, le dernier avant l’arrêt dû au coronavirus. Il fait écho aux cris lancés dans le Metropolitan lors du choc entre l’Atlético de Madrid et Séville.

16/03/2020

Agir à 15h52

CET

Polices Ram-on

Comme indiqué dans la lettre: “À la 19e minute du match, après le premier but de visite et au moment où les joueurs retournent à leur milieu de terrain, quelque 2000 fans locaux, membres du stand de divertissement local et situés derrière l’objectif du Fonds Sud, ils ont chanté de façon chorale et coordonnée pendant dix secondes »dépêchez-vous Séville, Pure Séville & rdquor ;.

Quelque chose qui s’est répété à la 26e minute depuis la même zone du stade: «À la 26e minute du match, et avec le jeu arrêté, quelque 2 000 fans locaux, membres du stand de divertissement local, et situés derrière l’objectif du Fonds Au sud, ils ont chanté de manière chorale et coordonnée pendant dix secondes “Puta Sevilla, Puta Sevilla & rdquor;.

Mais la lettre dénonce également des chansons sérieuses contre le joueur de Séville Jesus Navas. “À la 40e minute du match, avec l’arrêt du jeu, quelque 2 000 fans locaux, membres du stand de divertissement local, et situés derrière l’objectif du Fonds Sud, ont entonné de manière chorale et coordonnée pendant environ 10 secondes. “Vous êtes un junkie Navas, vous êtes un junkie & rdquor ;.

La chose logique est maintenant que le Comité de Compétition RFEF ouvrir un dossier extraordinaire contre l’équipe rojiblanco. Dans le cas de l’Atlético de Madrid, il a déjà le précédent de la pénalité de 12 000 euros imposée après les chants de Griezmann à l’Atlético de Madrid – Barcelone, également joué au stade rojiblanco.