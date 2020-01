La Liga dénonce officiellement les cris racistes à Williams

Ce lundi soir La Liga a officialisé les dénonciations de la dernière journée en commençant par l’incident du joueur d’athlétisme, Iñaki Williams, au stade Cornellà quand il quitte la pelouse dès qu’il est remplacé. L’employeur, comme d’habitude, a adressé cette plainte au Comité de la concurrence et à la Commission anti-violence. Décision confirmant les nouvelles avancées par le journal SPORT samedi dernier.

28/01/2020 à 11:12

CET

Ramón Fuentes

L’ÉCRIT DE LALIGA

Le texte officiel de l’employeur dit ceci:

“À la 69e minute du match, au moment où le joueur de l’équipe visiteuse, le numéro 9, Iñaki Williams, a été remplacé, se retirant du terrain par le bas le plus proche de son emplacement, plusieurs supporters locaux, incapables de déterminer le nombre , depuis les tribunes de Gol Cornellá, ils chantaient pendant environ 10 secondes et en même temps que le joueur passait devant eux pour aller à son banc, le cri “UH, UH, UH, UH & rdquor;, onomatopée qui imite le son émis par les singes et qui est notoirement utilisé pour se référer incorrectement, et avec un esprit raciste et pour saper l’intégrité de son récepteur, aux Noirs” .

L’écriture enregistre ensuite la réaction du club ‘Espanyolista’:

“En ce qui concerne ces incidents, Le club local a diffusé un message via son RRSS et son site Web officiel, condamnant explicitement et explicitement tout signe de racisme, l’informant qu’il enquête en interne sur de tels incidents. Indiquez que, à l’exception de cet événement isolé, le reste des supporters locaux présents dans le stade ont maintenu un comportement adéquat tout au long du match “

Rappelant enfin que le joueur a été le premier à signaler ces faits: “Ces incidents ont été rapportés par le joueur, Iñaki Williams, à la fin du match, ayant un impact social exceptionnel et une couverture informative & rdquor;.

LES CONSÉQUENCES

Cela confirme ce qui a déjà été annoncé par la Ligue dans un communiqué publié dimanche dernier dans lequel elle a également appelé à la fermeture partielle du stade Cornellá. Maintenant, bien qu’il n’y ait aucune plainte dans le dossier d’arbitrage ni dans le rapport du délégué arbitral, Il est normal que le comité de la concurrence ouvre un dossier extraordinaire en nommant un juge d’instruction qui retardera la résolution d’au moins 30 jours.

Comme nous nous en souvenons dans ce journal, le dossier ouvert à Espanyol est toujours en attente de résolution à la suite des cris contre Piqué où ils lui ont souhaité la mort dans le derby passé entre l’Espanyol et le Football Club Barcelona.