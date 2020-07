La Liga du Real Madrid n’a rien à voir avec les arbitres

Sergio Ramos a nié que les arbitres aient aidé le Real Madrid à dominer la Liga après avoir marqué un autre penalty décisif lors d’une victoire 1-0 à l’Athletic Bilbao dimanche.

Marcelo a été rattrapé par le milieu de terrain d’athlétisme Dani Garcia en deuxième mi-temps à San Mames et l’arbitre Jose Gonzalez Gonzalez a décerné le coup franc après avoir consulté le moniteur VAR au bord du terrain.

Le résultat a mis Madrid sept points d’avance sur son rival de Barcelone avant son match à Villarreal dimanche soir.

« Nous n’allons pas gagner ou perdre la ligue grâce aux arbitres », a déclaré Ramos à Movistar. « Quiconque a fait des erreurs et n’a pas atteint ses objectifs devrait être critique envers lui-même. Ce n’est pas aux arbitres que le Real Madrid est le premier. »

Le penalty était le 10e but de Ramos en championnat cette saison – et son cinquième depuis le redémarrage de la Liga, plus que tout autre joueur.

« Dans les moments de tension, c’est là que je me sens le plus à l’aise », a déclaré Ramos. « Je pense que je suis la bonne personne pour prendre cette responsabilité. Les statistiques personnelles sont secondaires, je veux gagner cette ligue, peu importe qui marque. C’est bien mais si j’avais voulu des prix individuels, j’aurais joué au tennis. » «

À l’autre bout du terrain, les hôtes de l’Athletic se sont vu refuser une pénalité pour un incident impliquant Ramos et Raul Garcia, le capitaine Iker Muniain se plaignant que « nous avons vu comment cela s’est passé ces derniers matchs et en faveur de qui les décisions vont. » «

« J’ai foulé le pied [Garcia’s] démarrer un peu « , a déclaré Ramos. » Mais je ne l’ai pas vu. Ce n’était pas décisif, le ballon n’était pas là. «

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a toutefois refusé de s’inspirer de la dernière controverse sur l’arbitrage.

« J’en ai assez », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse post-match. « C’est comme si nous ne gagnions que des matchs à cause des arbitres. Les gens devraient respecter le Real Madrid et ce que les joueurs font sur le terrain. »

Le match a vu Gareth Bale assis dans les tribunes en tant que remplaçant inutilisé pour le troisième match consécutif, tandis que James Rodriguez a été totalement exclu de l’équipe.

« James voulait être laissé de côté pour ses propres raisons », a déclaré Zidane, refusant de fournir d’autres explications. « Quant à Bale, je dois choisir. Il y a 25 joueurs ici. »

Madrid disputera ses quatre derniers matches de championnat en seulement neuf jours, en commençant par accueillir Alaves le 10 juillet avant un voyage à Grenade le 13 juillet, en jouant à Villarreal le 16 juillet et à Leganes le 19 juillet.