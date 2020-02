La Liga est la victoire du Real Madrid

Vous avez entendu les ennemis de toute la décennie. “Barcelone possède la Liga.” Ou “Votre équipe n’a remporté que 2 des 10 derniers titres de Liga.” Saisons précédentes, la couverture médiatique était d’une obsession critique chaque semaine malgré les périodes de magie de la Ligue des champions. Les déficits intérieurs nourrissent la bête des médias sociaux tandis que le succès européen est tragiquement ignoré. Cependant, après avoir remporté à Osasuna 1 – 4 dimanche dernier, le Real Madrid est plus proche de son 34e titre de Liga que vous ne le pensez. Regardons le calendrier de la Liga restant ci-dessous:

vs Celta Vigo

à Levante

vs Barcelone

chez Real Betis

vs Eibar

vs Valencia

à Real Sociedad

vs Majorque

à Espanyol

vs Getafe

à Athletic Bilbao

vs Alavés

à Grenade

vs Villarreal

chez Leganés

Tout de suite, les équipes les mieux classées qui restent sur le calendrier de la Liga sont Barcelone (2e), Getafe (3e) et la Real Sociedad (6e) tandis que les 12 autres sont des équipes du milieu au bas de la table. Ainsi, le Real Madrid a l’avantage d’exécuter à nouveau une stratégie de victoire familière contre ces équipes. Cependant, avant de pouvoir hypothétiquement ajouter 45 points à leur total actuel de 52 et les couronner champions, voici le facteur joker que nous devons considérer:

La quête d’un titre record de 14e Ligue des Champions est de retour et prend le pas. Cela pourrait affecter les décisions d’alignement, l’endurance des joueurs et la capacité mentale d’une équipe qui a déjà joué presque une saison complète de ligue (34 matchs). Le premier véritable test pour déterminer si l’équipe peut gérer les séries éliminatoires de la Ligue des champions tout en tirant pour la Liga sera contre Manchester City le 26 février. Les deux matchs de Liga qui entourent ce match sont à Levante et à Barcelone. Si le Real Madrid remporte les deux matches de Liga, cela leur donnera six points d’avance et enverra un coup psychologique à leurs rivaux éternels. Si l’équipe avance davantage en Ligue des champions, Zinedine Zidane devra resserrer ses rotations et les huit meilleurs partants devront creuser davantage car leurs minutes augmenteront considérablement au printemps.

Ce n’est pas nouveau pour Zinedine Zidane. Il y a seulement trois saisons, le Real Madrid a remporté le 33e titre de Liga et le 12e titre de Ligue des Champions à Cardiff. Aujourd’hui, l’équipe vient de terminer une séquence de 21 matchs sans défaite qui a commencé avant Halloween et s’est malheureusement terminée à domicile contre la Real Sociedad en quarts de finale de la Copa del Rey jeudi dernier. Mis à part la route d’Istanbul, le Real Madrid a un calendrier national plus doux vers la fin que lors des saisons précédentes et l’équipe a un excellent équilibre entre l’expérience et la jeunesse pour faire face aux 14 semaines restantes. Le champion de la Liga le plus titré a la pole position, et si d’autres équipes veulent dépasser le Real Madrid, elles devront l’arracher aux mains froides du capitaine Sergio Ramos.

– Christian Paredes (@Xian_D_Paredes) est membre fondateur et ancien président (2012-2016) de La Peña Madridista Sur de California (@RmSurCalifornia)