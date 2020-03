“La Liga est un très bon championnat pour Haaland”

Erling Braut Haaland, avant-gardiste des ligues européennes, se positionne pour atterrir à LaLiga Santander dans un avenir immédiat.

03/05/2020 à 18:25

CET

SPORT.es

Le buteur norvégien de Borussia Dortmund, qui a marqué 12 buts en neuf matchs depuis son arrivée en Bundesliga depuis Salzburg, il révolutionne le football continental à 19 ans et bientôt les mariées sortiront parmi les grands.

Alf-Inge Haaland, père du joueur et ancien footballeur de Leeds et le Manchester City, entre autres équipes, il était très clair en ce qui concerne l’avenir de son fils, dans le Diario AS.

“Nous étions liés à plus d’une centaine d’équipes, mais il est vrai que la Liga est un très bon championnat pour mon fils, avec de grandes équipes”, approchant Haaland à LaLiga Santander avec un objectif bien précis: le Real Madrid ou le FC Barcelone.

“Dortmund est parfait pour lui de continuer à se former, car c’est une équipe qui se bat pour la Bundesliga et qui grandit dans les compétitions européennes, mais on ne sait jamais s’il jouera en Espagne, et ce qui doit arriver, arrivera”a conclu le père de Haaland laissant une porte plus que ouverte sur l’avenir proche de l’avant de la Dortmund.