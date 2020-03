La Liga et Getafe ne dépassent pas 0-0 à domicile contre le Celta Vigo

L’avance de soirée en Liga entre Getafe et Celta Vigo s’est terminée 0-0. Beaucoup de cartons jaunes et zéro but au Coliseum Alfonso Perez avec les hôtes, qui ont peut-être déjà pris la tête du match de Ligue Europa contre l’Inter, dix est resté à la 82e minute en raison de l’expulsion d’Arambarri pour un double carton jaune. Avec ce point, le Getafe monte à 46 points et le Celta Vigo à 26 points.

Le programme complet du 27ème tour de Liga:

vendredi

21:00 Alavés-Valence 1-1

sabbat

13:00 Eibar – Majorque 1-2

16h00 Atl. Madrid 2-2 Séville

18:30 Barcelone – Real Sociedad 1-0

21:00 Getafe – Celta Vigo 0-0

dimanche

12:00 Osasuna – Espanyol

14h00 Valladolid – Ath. Bilbao

16:00 Levante – Grenade

18h30 Villarreal – Leganes

21:00 Betis – Real Madrid