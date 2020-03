La Liga et l’AFE continuent de travailler face à la crise du COVID-19

LaLiga et l’Association des joueurs de football espagnols (AFE) ont tenu une nouvelle réunion dans l’après-midi d’aujourd’hui au cours de laquelle ils ont travaillé sur des sujets tels que l’ERTE, le calendrier et le retour à la formation., comme les employeurs l’ont indiqué dans un communiqué.

26/03/2020 à 21:04

CET

Ramon Fuentes

En ce qui concerne ERTE, LaLiga et AFE étudient différentes options et envisagent la faisabilité dans le scénario actuel, il a donc été décidé de continuer à parler lors des prochaines réunions dans les prochains jours.

En ce qui concerne les calendriers des compétitions, les scénarios de redémarrage de la compétition 19/20 dans laquelle ils travaillent avec les ligues européennes et l’UEFA, au sein de la commission qu’elle a créée pour traiter ce dossier, ont été analysés ensemble. LaLiga participe activement.

De même, et en fonction de chaque scénario, leur effet lors de la prochaine saison 2020/21 a été analysé. En ce sens, les effets possibles sont évalués dans toutes les compétitions de la saison suivante, nationales et internationales.

Et en ce qui concerne le protocole de retour à l’entraînement, le protocole a été suivi afin de garantir le plus haut degré de sécurité pour la santé des footballeurs et de tout le personnel qui effectue son travail avec des semelles sportives. Ce protocole fonctionne depuis 10 jours conjointement entre les deux parties et sera partagé avec le

reste des ligues. Lundi prochain, elle a également appelé ses conseils de première et de deuxième division.