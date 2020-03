La Liga et près de 700 millions d’euros de pertes en cas d’annulation

Une somme des revenus de la télévision et ceux obtenus par les abonnements et le box-office d’ici à la fin de la saison parleraient d’un million de pertes qui font réfléchir plus d’un.

La Liga tente de survivre et ne reporte que les prochains jours à la recherche d’une amélioration de la situation due à la crise du COVID-19.

La suspension totale du championnat à ce stade causerait un coup très dur à la section financière du championnat espagnol.

Document CO @COPE

💰 @Laliga estime que les pertes seraient de 678,4 millions d’euros si la compétition était suspendue jusqu’à la fin de la saison

.4 41,4 M d’euros par vente au box-office

🏟 88 M d’euros pour les abonnements

549 millions d’euros par impact sur la télévision pic.twitter.com/bQDmcpJibh

– The Great Game of COPE (@partidazocope) 12 mars 2020

Selon une étude réalisée par Marca, le total des pertes en cas de ne pas jouer une autre minute au championnat d’Espagne serait de près de 700 millions d’euros. Presque rien.

L’impact le plus évident serait bien entendu celui déterminé par les droits de télévision: quelque 550 millions d’euros dont Thèbes et le reste des clubs de première et deuxième division devraient dire adieu. Solution?