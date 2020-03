La Liga évalue les pertes de suspension à plus de 600 millions

La Liga, une fois ce matin et après avoir connu le statut de quarantaine du Real Madrid, a officialisé une étude approximative de l’impact économique qui supposerait que la compétition de football professionnel ne se tiendrait plus. Des pertes que l’employeur estime à 600 millions.

03/12/2020

Le à 17:47

CET

Ramon Fuentes

Selon le rapport rapporté par la Ligue, la majeure partie provient de l’impact économique des droits audiovisuels, qui représente des pertes de près de 483 millions d’euros sur les 1366 millions prévus pour cette saison 2019-2020. Le plus gros coup porte sur les revenus attendus de la Ligue de Santander où les employeurs s’attendaient à des revenus de 1 229 et que ce scénario d’arrêt total se traduirait par des pertes de 435 millions. C’est-à-dire que les revenus seraient inférieurs à 1 000 millions, ce qui affaiblit les clubs espagnols à l’avenir ainsi que ce qui affecte les contrats que les clubs Primera pourraient conclure à l’avenir dans de nouveaux contrats avec les footballeurs. Dans le cas de Segunda, les pertes de droits TV les représentent à 48 millions sur les 137 revenus totaux prévus pour cette saison.

A ces pertes importantes en matière audiovisuelle, La clé du maintien des budgets des clubs professionnels s’ajoute à celles correspondant aux recettes et abonnements au box-office. Dans ce jeu, la prévision initiale gérée par la Ligue était de 142 millions au box-office et plus de 300 millions dans la section abonnement. Ici, la Ligue enregistre une perte de 41 millions de dollars au box-office dans les deux catégories (38,8 en première et 2,6 en deuxième). En ce qui concerne les engrais, les pertes atteignent plus de 88 millions (78,1 en premier et 9,9 en second).

Cela a donc un impact global, comme nous l’avons dit au début, Sur un total de 612,5 millions de pertes, environ 483 proviennent des revenus de la télévision et 129,5 du box-office et des abonnements attendus des 42 clubs de première et deuxième division.