La Liga ira de pair avec la CSD concernant le retour à l’activité

La Liga n’a pas l’intention d’entrer en conflit avec CSD au sujet du retour à l’activité. C’est l’une des principales conclusions de la réunion du Comité exécutif, où il a été déterminé que les clubs reprendront l’activité de manière unifiée une fois autorisés par les autorités sanitaires et le CSD lui-même.

13/04/2020

Agir à 18:13

CEST

Ramon Fuentes

Ils comprennent que la Real Sociedad et Fuenlabrada ont été précipitées en essayant de retourner sur le terrain d’entraînement ou d’effectuer un test de graisse. Mais cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas d’accord avec l’interprétation de l’arrêté royal de l’état d’alarme qui est en cours.

Parce que dans les deux cas, il s’agit d’employés qui allaient retourner individuellement sur leur lieu de travail, toujours fermés au public, comme cela se passe aujourd’hui dans de nombreuses autres activités dans le pays, surtout lorsqu’ils voient des images de personnes voyager dans les transports publics exposés à la contagion. Mais malgré tout, la Commission a décidé de rendre tous les clubs main dans la main.

L’autre grand problème a été le protocole de retour à l’activité et dont la dernière version a été envoyée aux clubs vendredi dernier comme nous l’avons fait dans SPORT. Ce sera jeudi prochain quand il sera approuvé dans les conseils de division que la Liga a appelé ce jour-là,

Un protocole de maximums où l’isolement total de tous les clubs a été convenu lors de cette phase de retour à l’activité. Toutes les équipes seront concentrées dans les résidences des clubs, ceux qui en ont, ou dans des hôtels totalement isolés et où seuls les employés du même et ceux du club nécessaires à l’activité quotidienne pourront entrer.

En échange des clubs devant faire cet effort économique pour trouver ces hôtels, LaLiga sera responsable de tous les coûts dérivés des tests et contrôles médicaux effectués dans tous les clubs, les tests achetés fourniront aux 42 clubs professionnels des masques.

De cette manière, un traitement homogène est également réalisé. Il a également été convenu, malgré le fait que l’AFE ne partage pas cet isolement, ni que si un cas positif apparaît, il sera isolé du reste mais l’équipe ne sera jamais mise en quarantaine comme le demande le syndicat. Ces jours-ci, une nouvelle réunion de la Liga avec le syndicat est prévue.

Le troisième grand problème est le soutien total des clubs à Javier Tebas et à la Liga pour savoir s’il dénonce finalement la RFEF pour avoir enregistré et diffusé ce qui a été discuté mardi de la semaine dernière lors de la réunion de suivi de Covid-19 appelée par le RFEF.