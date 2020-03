La Liga MX a obligé les joueurs à passer le test COVID-19 »Prensaf Fútbol

Mercredi 25 mars 2020

L’annonce a été faite dans le but de réduire la propagation du coronavirus dans le pays. Au Mexique, il y a jusqu’à présent cinq décès et plus de 400 cas confirmés de la maladie, alors que les autorités n’ont pas encore pris les garanties nécessaires.

L’arrêt de l’activité dans le football mondial est un fait, mais les différentes organisations continuent de prendre des mesures concernant le coronavirus. A cette occasion, la Liga MX a ordonné à tous les clubs de soumettre un rapport sur l’état de santé de chaque joueur, afin d’exclure d’éventuels nouveaux cas de COVID-19.

L’organisation l’a fait connaître par un communiqué et les différentes équipes doivent envoyer les résultats des examens dans les plus brefs délais. Il convient de rappeler que le président de la Liga MX, Enrique Bonilla et le barreur de l’équipe de San Luis, Alberto Marrero, souffrent du virus.

Compte tenu de cela, la longue légion de footballeurs nationaux du football «aztèque» doit subir des tests rigoureux pour vérifier leur état de santé.

