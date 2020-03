La Liga prévoit de revenir à la compétition en juin

La Liga envisage le retour de la compétition en juin. Compte tenu de la situation actuelle, le concours pourrait durer jusqu’à fin juillet et dans la grande majorité des cas à huis clos. Dans ce scénario, ils estiment des pertes de l’ordre de 20% pour les clubs.

Si la concurrence ne revenait pas, les pertes télévisées s’élèveraient à 30%. La Ligue a avancé aux clubs ce qu’ils devraient recevoir de ces droits jusqu’en mai. À l’heure actuelle, 90% des clubs vont essayer de conclure des accords avec leurs joueurs. Les prochaines sont des équipes comme Betis ou le Celta de Vigo.

La réunion que la Ligue a tenue avec ses deux conseils de division, les premier et deuxième, a duré plus de cinq heures. Avec deux questions en particulier sur la table: le calendrier possible et les ERTES dans leurs modèles.

En ce qui concerne le premier, et malgré certaines voix dissidentes qui préconisent de tout conclure tel qu’il est en ce moment, la Liga défend et maintient son intention de mettre fin à la saison. En effet, ils n’excluent plus, et dans les différents scénarios qui ont été proposés pour reprendre l’activité, que la compétition puisse reprendre en juin, en la prolongeant jusqu’à fin juillet, en gardant toujours à l’esprit que la FIFA accorderait un moratoire aux la durée des contrats et des missions.

Dans cette situation, c’est-à-dire en reprenant et en terminant les première et deuxième divisions, on estime que les pertes que les clubs pourraient subir cette saison seraient de l’ordre de 20%. Pas tant en matière audiovisuelle, où ils percevraient les montants attendus ou très proches puisqu’il n’est pas pareil pour un opérateur de devoir comprimer en deux mois quelque chose qui aurait dû être contesté en trois.

La grosse perte viendrait en termes de maquillage et de parrainages. Plus que tout, car l’idée est qu’une grande partie de cette compétition devrait se faire à huis clos.

Dans le pire des cas que la ligue préfère ne pas envisager et qui se produit car il n’a pas pu être rejoué cette saison, les pertes sont estimées dans tous les concepts (télévision, box-office, parrainage, etc.) qui pourraient dépasser 30% des revenus attendus pour chaque club cette saison.

Actuellement, la Ligue a avancé à tous les clubs les quantités de télévision qu’ils devraient recevoir jusqu’au mois de mai. Les montants qui, en temps voulu, devront être retournés ou ne seront plus reçus à l’avenir.

Et puis il y a la question de l’ERTES, ou de la baisse de salaire des équipes de football. De la réunion naît la conviction que cette mesure va être entreprise par la grande majorité des clubs, à quelques exceptions près. La chose normale est qu’un accord est conclu avec l’équipe comme cela a été fait par le FC Barcelone ou l’Espanyol avant d’appliquer la mesure autorisée par la loi et de laisser les montants que les joueurs recevraient au gouvernement. En fait, comme l’a appris SPORT; Il existe déjà d’autres clubs comme le Celta ou le Betis qui négocient avec les joueurs.

Toujours lors de la réunion, il était clair que l’entretien des stades est dans le cadre de l’arrêté royal publié samedi dernier sur les activités essentielles. En raison de la détérioration, cela signifierait qu’une installation telle qu’un terrain de football arrête de mener à bien toutes les activités afin qu’elle soit en parfait état.

La Ligue continuera à être en contact constant avec tous les clubs en fait, et à l’exception des changements de dernière minute, l’intention est de convoquer une assemblée générale pour lundi prochain. D’ici là, il y aura également eu deux réunions avec l’AFE en plus d’une nouvelle réunion avec la FIFA également prévue cette semaine.