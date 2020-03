La Liga recherche déjà des dates alternatives: le transistor

Le gouvernement a recommandé à la Liga de jouer aux matchs de ce week-end déjà à huis clos par le coronavirus. Une décision que LaLiga étudie déjà au point que cet organisme travaille déjà pour trouver des dates alternatives au cas où la compétition devrait être suspendue pour quelques jours. Au fur et à mesure que le programme Onda Cero “ El Transistor ” avance, la Liga étudie pour jouer une journée coïncidant avec la finale de la Copa del Rey au cas où une journée devrait être reportée, et elle prévoit également de demander le report à l’UEFA. du début du Championnat d’Europe cet été.

10/03/2020 à 00:13

CET

sport.es

En ce sens, la chaîne COPE a précisé que “LaLiga a déjà un plan d’urgence pour jouer à des jeux à huis clos. Ils se joueraient à huis clos dans des communautés à risque ou des affrontements avec des clubs de zones à risque.” Cependant, il a également noté que “La Liga ne veut pas que la compétition s’arrête”.

En revanche, il convient de noter que le ministre de la Santé, Salvador Illa, Il a déjà déclaré hier lors d’une conférence de presse qu’il était très possible que le gouvernement ait pris mardi une mesure préventive du coronavirus qui pourrait passer par l’une de ces décisions, suivant ainsi les étapes de ce que les autorités sportives italiennes ont décidé.

Quant au match Barcelone-Naples de la Ligue des champions, Gérard Figueres a insisté hier sur cette station que “la chose la plus probable et la plus prudente est que le Barça-Naples se joue à huis clos, demain la décision sera prise”.