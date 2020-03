La Liga rencontre à nouveau ce lundi sa commission déléguée

En Liga, des réunions ont lieu pour essayer de trouver des solutions et des scénarios possibles face à l’impact du Coronavirus il compte parmi tous les clubs de football professionnels des première et deuxième divisions. Réunions au niveau national et également au niveau international où les employeurs participent au sein de la Commission de l’UEFA en tant que membre des ligues majeures en vue d’unifier un calendrier possible une fois que la compétition pourrait reprendre avec une certaine normalité.

23/03/2020 à 11:02

CET

En fait, lundi, une nouvelle réunion de la Commission des délégués est convoquée par vidéoconférence, comme cela s’est passé il y a à peine une semaine. Organisme qui compose le Real Madrid, Barcelone, Betis, Levante, Valence et Villarreal en tant que représentants de la première division et Deportivo de la Coruña, Cadix, Las Palmas, Alcorcon, Lugo et Almeria par la deuxième division. Le Comité Exécutif est complété par la vice-présidence de la Première Division tenue par Miguel Angel Marín de l’Atlético de Madrid. La deuxième vice-présidence est momentanément abandonnée après avoir rejoint la structure de la Ligue Víctor Marín, qui l’a exercée au nom de Numancia. Les élections pour combler votre vacance sont suspendues jusqu’à la fin de cet état d’alarme.

Comme nous l’avions déjà fait dans le journal SPORT il y a une semaine, La réunion de la semaine dernière a permis d’analyser les différents scénarios où la compétition pourrait reprendre. Il y a sept jours, le 24 avril était considéré comme l’initiale, toujours à huis clos. Ensuite, il y avait les options du 1, 9 et même le mardi 12 mai, date initialement prévue pour le différend de l’avant-dernier jour du championnat de première division.

La semaine étant passée, et plus encore après la décision de l’UEFA de reporter le Championnat d’Europe à l’été 2021, plusieurs autres dates semblent reprendre la compétition comme le vendredi 15 mai et même le mardi 19 étant donné que cette semaine était initialement vide car toutes les demi-finales des compétitions européennes avaient déjà été jouées et seul le différend des deux finales continentales de la Ligue Europa et de la Ligue des Champions ne serait pas encore réglé. Ce serait la date limite de départ pour terminer la compétition. D’ici là, onze jours de championnat auraient été contestés, ce qui pourrait même être récupéré en jouant mercredi et dimanche jusqu’à la fin juin, à condition qu’ils devaient alors terminer les compétitions avant le 1er juillet 2020. Et compte tenu également des dates prévues pour la finale de la Ligue des champions le 27 juin et trois jours avant la Ligue Europa.

Réunion de la commission déléguée qui a également lieu après les propos de Pedro Sánchez ce dimanche où il a fait part de son intention de proroger l’état d’alarme pour quinze jours supplémentaires, jusqu’au 11 avril. Décision qui est en attente d’approbation par le Conseil des ministres demain mardi et qui est ensuite approuvée par le Congrès des députés. Cela signifie que le pays pourrait commencer à reprendre une certaine activité cette troisième semaine d’avril.. D’ici là, il y aura quatre jours de première division en tenant compte de la pause prévue pour les équipes et de la date du 18 avril qui était initialement prévue pour la finale de la Copa del Rey à la Cartuja de Sevilla.