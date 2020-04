La Liga s’oppose à la mesure adoptée par la commission déléguée

La proposition du RFEF sur les équipes qui devraient jouer la saison prochaine dans les compétitions européennes en cas de ne pas pouvoir conclure la ligue à cause du coronavirus, n’a pas été approuvé par LaLiga.

16/04/2020

L’agence chef de file Javier Thebes, en tant qu’organisateur, de la Ligue nationale de football professionnel et de la Copa del Rey figurant au point 5 de leur ordre du jour le manque de compétence du RFEF en la matière. Par conséquent, ni de son Comité Exécutif depuis «faire de telles propositions pourrait affecter directement la compétitivité et l’intégrité de la concurrence professionnelle& rdquor;.

Pour la Liga, les compétitions internationales organisées par l’UEFA sont liées au mérite sportif, un «droit dérivé des conséquences classificatoires& rdquor;, à la fois en Ligue et en Coupe.

Le corps se souvient également que les critères de classification sont de la responsabilité de l’UEFA en coordination avec les commissions respectives, parmi eux, la représentation des ligues professionnelles du continent. «En ce sens, et pour le cycle 2018/21, les lieux d’accès aux compétitions européennes sont approuvés par les organes correspondants de l’UEFA et inclus dans leur règlement de compétition pour l’UEFA Champions League et l’UEFA Europa League (voir site Internet UEFA) & rdquor;, lit le document.

Dans le cas spécifique de la Copa del Rey, le règlement de l’UEFA inclut dans son article 3 quelle équipe doit entrer en Europa League si le champion est déjà classé pour ses mérites dans la compétition régulière, dans le cas de l’Espagne, le septième classé.

Par conséquent, la proposition doit être modifiée dans le sens indiqué ou retirée de l’ordre du jour Ou, à défaut, rejeté, demandant que notre vote particulier contraire à tous les effets qui peuvent se produire expressément soit enregistré dans le procès-verbal, met fin au document LaLiga.