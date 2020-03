La Liga suspendue indéfiniment en raison d’un coronavirus

La Liga et la FA espagnole ont confirmé lundi que tout le football professionnel en Espagne a été suspendu indéfiniment en raison de l’épidémie de coronavirus.

La ligue attendra désormais les conseils du gouvernement espagnol avant de décider quand le football pourra reprendre dans le pays en toute sécurité.

Voici la déclaration officielle:

«La Commission de suivi établie par l’actuel accord de coordination RFEF-LaLiga CONVIENT de suspendre les compétitions de football professionnel jusqu’à ce que les autorités du gouvernement espagnol et l’administration générale de l’État considèrent qu’elles peuvent reprendre sans créer de risques pour la santé.

«La RFEF et la Liga souhaitent exprimer notre plus grande gratitude publique à tous ceux qui consacrent leurs meilleurs efforts pour fournir des services essentiels au peuple espagnol et partager nos condoléances pour tous les défunts et une chaleureuse étreinte du monde du football à la de nombreuses familles qui perdent des êtres chers. »

Source | la Ligue

L’Espagne est en lock-out depuis la mi-mars en raison de la pandémie et cela devrait être prolongé jusqu’au 11 avril dans le but d’aider à contenir l’épidémie.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a précédemment déclaré qu’il était confiant que la saison pourrait être terminée, mais on ne sait toujours pas si cela sera possible.