La Liga va dénoncer le RFEF pour la fuite des audios de la réunion

LaLiga ne participera plus aux réunions de la commission de surveillance COVID-19 convoquée par la Fédération espagnole de football (RFEF), après la “fuite biaisée et intéressée des audios” du dernier, et déposera des plaintes individuelles devant le Conseil supérieur du sport (CSD) et l’Agence espagnole de protection des données contre son président et son secrétaire général, Camps Luis Rubiales et Andreu.

13/04/2020

Agir à 19:32

CEST

Les deux décisions ont été adoptées ce lundi par la Commission déléguée de la Liga, “après avoir analysé ce qui s’est passé” lors de la dernière, le 7 septembre, faisant référence à la filtrage biaisé et intéressé des audios de ladite commission aux médias. “

“Compte tenu de ces événements, la Liga adoptera les mesures juridiques appropriées, notamment le dépôt d’une plainte auprès du CSD contre le président et le secrétaire de la RFEF pour commission d’infractions d’abus de pouvoir et la réalisation d’actes qui menacent la dignité et le décorum du sport, tels que la plainte des personnes concernées d’une plainte déposée auprès de l’Agence espagnole de protection des données pour violation de diverses dispositions du règlement général sur la protection des données“, a confirmé l’organisme qui comprend les clubs.

Dans un communiqué, il a également annoncé que “le contact avec la RFEF sera maintenu, via la commission de suivi envisagée dans l’actuel accord de coordination signé le 3 juillet 2019 entre la Liga et la RFEF”.

La réaction de la Liga intervient après qu’une partie de l’audio de la dernière réunion a été diffusée par radio et la RFEF, à la demande d’explications de l’Association des joueurs de football espagnols (AFE), a précisé “qu’au début de la première réunion, il a été convenu, sans opposition d’aucun des participants, enregistrer les conversations pour l’enregistrement. “.

Aujourd’hui, la Liga a également approuvé el protocole d’action pour le retour à la formation des équipes, qui seront informées et expliquées à tous ses clubs affiliés lors des prochaines réunions de division qui se tiendront jeudi prochain. Le document sera mis à la disposition du CSD et des autorités sanitaires compétentes.

“Il a été réitéré au sein de la commission déléguée qu’avant toute décision de retour à la concurrence, ce sera ce que les autorités sanitaires auront”, a ajouté les employeurs dans leur note.