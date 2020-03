La Liga va faire appel de la décision sur le match à Miami

LaLiga a montré son respect pour le jugement du tribunal de commerce numéro 12 rejetant sa demande de non-célébration du Girona-FC Barcelona aux États-Unis, mais a confirmé qu’elle ferait appel, considérant que la coordination pour organiser des compétitions avec le RFEF “ne peut pas être basée sur des décisions arbitraires et contre le marché de la concurrence”.

03/06/2020 à 14:01

CET

Ramón Fuentes

“De LaLiga, nous respectons, mais nous ne partageons pas la décision du tribunal de commerce numéro 12 de Madrid concernant la célébration d’un match de LaLiga aux États-Unis, nous allons donc faire appel de la décision“La Liga a déclaré dans un communiqué après avoir entendu la sentence défavorable.

L’employeur du club “ne doute pas que la compétition doit être coordonnée avec la RFEF”, comme le souligne l’avis, mais a averti qu’une telle coordination “ne peut pas être basée sur des décisions arbitraires et contre le marché de la concurrence. “

“Nous continuerons à défendre nos droits et ceux des clubs. Jouer un match de LaLiga à l’étranger, comme le font d’autres ligues d’autres sports comme la NBA ou la NFL, par exemple, C’est très positif pour la croissance de la compétition, pour nos fans mondiaux et même pour RFEF lui-même “, a-t-il ajouté.

Pour lui, La Liga continuera de travailler sur d’autres aspects de son “expansion internationale”. “LaLiga compte déjà 11 bureaux et 46 délégués dans le monde, plus 100 millions d’abonnés mondiaux sur les réseaux sociaux dans lesquels nous parlons 18 langues et plus de 80 accords avec des opérateurs de télévision internationaux”, a-t-il déclaré.

À cet égard, il a rappelé qu’elle est «Ambassadrice honoraire de la marque espagnole dans sa catégorie de relations internationales pour son travail dans le monde» et que l’industrie du football professionnel génère «1,37% du PIB espagnol, 185 000 emplois et 4 100 millions de dollars en taxes. ” “Avec la célébration d’une fête en dehors de nos frontières, nous pouvons continuer à croître et générer de la richesse pour toute la société espagnole”, a-t-il déclaré.

“Nous savons que ce n’est pas un chemin facile, mais nous considérons que nous devons continuer sur la ligne balisée non seulement pour grandir, mais aussi pour nous défendre contre la grande concurrence mondiale “, a déclaré LaLiga.

LA POSITION DE LA FÉDÉRATION

Pour sa part, la Fédération espagnole de football (RFEF) a reçu avec “une grande satisfaction” lun licenciement par le chef du tribunal de commerce numéro 12 de Madrid, Ana María Gallego, du procès de LaLiga. La RFEF exprime dans un communiqué qu’elle a reçu avec “une grande satisfaction” cette résolution “étendue, rigoureuse et documentée”, car “elle reconnaît les pouvoirs fédératifs” et le fait que “la RFEF a toujours agi conformément à la loi et loyalement”. .